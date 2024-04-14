Час пікіровки розсади настає через 2-3 тижні після посіву

Пікіровка розсади – простий агротехнічний прийом, який дозволяє городникам заощадити та отримати гарний урожай. Так, для посіву насіння згодиться будь-який ґрунт і невеликі ємності (які економлять простір): у них рослини будуть жити всього 2-3 тижні, тому ґрунт може бути бідним. Родючий і підготовлений ґрунт при пікіруванні витрачається лише на найсильніші і життєздатніші сходи. Відповідно, далі відбувається економія і на підсвічуванні та добривах: вони теж витрачаються лише на найкращі сходи. Gradinamax розповідає, як правильно провести пікірування, щоб не втратити врожай.

Коли пікірувати помідори і перці

Оптимальний вік для пікірування настає у фазі розпускання 2-3 справжніх листків – рослини ще досить юні, щоб легко перенести пересадку, але вже цілком сформувалися для відсіву слабких і нежиттєздатних. Справжні листки - це ті, що над сім'ядольними (тими, які перші пробилися крізь ґрунт).

Час пікіровки розсади настає через 2-3 тижні після посіву. Час посіву – за 2,5 місяці до висадки у відкритий ґрунт для томатів і за 3 місяці для перців.

Як підготувати розсаду до пікірування

Сіянці треба полити, щоб їх можна було легко витягти з ємності з грудкою землі без пошкодження коренів. Розсадні горщики і контейнери зі свіжою родючою землею теж потрібно полити, щоб пересадка пройшла максимально безболісно.

Під рукою треба мати так званий французький кілочок (Piquet), який дав назву процедурі, або будь-яку зручну заміну – ложку, вилку, паличку для морозива тощо. Це необхідно для швидкого вилучення рослини і формування глибокої лунки в приймаючому горщику.

Правила пікірування перців і томатів

Саджанці томатів, особливо якщо вони встигли витягнутися, заглиблюють у свіжий ґрунт до самих сім'ядольних листочків: це дозволяє наростити великий обсяг додаткового коріння, необхідного для формування міцного куща і рясного плодоношення. Саджанці перців можна заглиблювати до половини висоти стебла, до сім'ядольних листочків або не заглиблювати зовсім – спробуйте всі три варіанти і перевірте, які рослини дадуть кращий врожай у вашому випадку.

Після посадки землю в розсадних горщиках потрібно ущільнити: якщо навколо коренів залишиться повітря, вони засохнуть навіть у зволоженому ґрунті. Рослини краще поставити на 3-5 днів на найменш освітлене та прохолодне вікно або просто не включати фітолампи. У стані прохолодного спокою саджанці оговтаються від стресу та розпочнуть зростання.

Відтак починається активна фаза: досвічуємо, поливаємо, удобрюємо, стежимо за кольором листя та стебел. Стали фіолетовими – додаємо фосфору, води, світла і по можливості знижуємо температуру. Стали бліденькі – потрібен азот. Краще взагалі використовувати готове комплексне мінеральне добриво. З часом від стандартних комплексів можна відмовитися і самостійно складати «меню» з мінеральних або органічних добрив, але початківцям краще спершу використовувати суміші, призначені саме для розсади.