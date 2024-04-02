Якщо ви не змогли здійснити посадку томатів вчасно, потрібно уповільнити їх розвиток

Поки сіянці перебувають у горщику, вони не повинні зацвітати та відрощувати пасинки. У теплицю або на грядку їх потрібно висаджувати в термін, визначений характеристиками сорту. Проте іноді погодні умови чи інші обставини не дозволяють висадити розсаду на місце вчасно. Що робити в таких ситуаціях, розповідає «Флористікс».

Якщо ви не змогли здійснити посадку томатів вчасно, потрібно уповільнити їх розвиток. Зазвичай для цього використовують хімічні препарати типу «Тура» та «Атлета», але є простіше рішення. Цей спосіб заснований на властивості томатів швидко відновлювати втрачені органи та добре укорінюватися.

Якщо сіянець дуже переріс, на ньому вже утворилися пасинки і навіть квіткова китиця, можна обрізати стебло над двома першими пасинками. У горщику залишиться життєздатна рослина з точкою росту, декількома листками та потужною кореневою системою, за рахунок якої томат відразу ж почне відновлювати втрачені органи. Зріз на стеблі обробляти не потрібно: він сам загоїться. Через 2-3 тижні ми отримаємо з пенька повноцінний саджанець.

З обрізаної верхівки видаляємо квіткову китицю, а потім розрізаємо стебло на кілька живців. Видаливши на кожному з них нижнє листя, щоб скоротити випаровування вологи, поміщаємо живці на окореніння в банку з водою.

Можна було висадити їх у вологий пісок, і вони б теж швидко вкоренилися, а от у ґрунт висаджувати живці не можна: вони гнитимуть. Через 2-3 тижні, коли на живцях відросте коріння, їх можна висадити в горщик або відразу на постійне місце.

Цим способом можна розмножувати якийсь рідкісний сорт, особливо якщо у вас дуже мало насіння. А можна нарізати пасинків із вже висадженої рослини та вкоренити їх, щоб за кілька тижнів отримати нові рослини того самого сорту.

Рослина, з якої ми зрізали практично все стебло, буде рости так само сильною і цілком повноцінною. Однак її коренева система буде гарантовано мичкуватою, а не стрижневою. Стрижнева коренева система робить рослину менш залежною від поливу: довгий корінь сам видобуває вологу з глибини ґрунту. Але якщо регулярно поливати томати з мичкуватою кореневою системою, на врожай відсутність стрижневого кореня ніяк не вплине.