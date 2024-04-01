Особливу увагу слід звернути на температурні показники на відкритому повітрі

Загартування розсади перед висадкою в ґрунт категорично не рекомендується пропускати, якщо ви хочете отримати хороший урожай. Різкий перехід у суворіші умови природи здатний погубити рослини дуже швидко. Але загартування потрібно проводити правильно. Як це зробити, розповідає Ukr.Media.

Загартування потрібно починати приблизно за 14 діб до пересадки. Якщо утримувати розсаду в умовах знижених температур довше, то природною реакцією рослин стане неминуче уповільнення росту.

Особливу увагу слід звернути на температурні показники на відкритому повітрі. Вони мають відповідати особливостям вирощуваних культур. Для холодостійких (капусти, салати, цибуля, селера тощо) температура, коли можна починати загартовування, має бути не нижча за +6-8°C, а для теплолюбних (томати, перці, баклажани, огірки, кабачки, патисони тощо) – не нижча за +12-14°C.

У перші 2-3 дні просто відкривайте вікна в приміщенні з розсадою на дві години. Наступного дня виставляйте розсаду на відкрите повітря на ті ж дві години і поступово збільшуйте час її перебування там до 6-8 годин. За дві доби до пересаджування лишайте розсаду на відкритому повітрі й вночі. Якщо раптом прогнозується нічне зниження температури нижче зазначених раніше значень, то розсаду треба вкрити нетканим покривним матеріалом (спанбондом, лутрасилом, агроволокном тощо), але не поліетиленовою плівкою.

У перші 3-4 дні загартовування не розміщуйте розсаду на відкритому сонці, щоб уникнути опіків, розміщуйте в затінку і лише потім переходьте в півтінь, і тільки до кінця процесу можна дозволити прямі сонячні промені. Поливи на час загартування скорочують до одного на 2-3 дні, причому в перший тиждень рослини повинні одержувати вологу, як зазвичай, а в другий – удвічі менше.