Якщо хвороба вже почала розвиватися, цілком імовірно, що зберегти розсаду вам не вдасться

Чорна ніжка – це грибкова хвороба, рід гнилі, збудників якої можна виявити в будь-якому ґрунті й на будь-якому насінні. Найчастіше розвивається чорна ніжка капусти, проте нерідко спостерігається чорна ніжка у томатів, перців. Від активізації хвороботворних бактерій в умовах підвищеної вологості у сіянців спочатку темніє підсім’ядольне коліно, розм'якшуються тканини стебла в частині кореневої шийки, після чого рослини вилягають. Про засоби профілактики та боротьби з чорною ніжкою розповідає «Флористікс».

Правила профілактики чорної ніжки

Для вирощування розсади потрібно використовувати тільки стерильний субстрат або садову землю. Їх упродовж зими проморожують, а перед посівом проливають слабким розчином перманганату калію чи просмажують у духовці. Можна придбати суміш для розсади і в крамниці, але все одно краще її перед посівом продезінфікувати. І зверніть увагу на кислотність субстрату: вона має бути нейтральною. Багато овочів не зносять кислого ґрунту, тому частіше уражаються хворобами. Для нейтралізації кислотності в субстрат уносять доломітове борошно або деревну золу, а для запобігання розвитку чорної ніжки – «Триходермін». Насіння перед посівом обробляють препаратами «Планріз», ТМТД, «Бактофіт», «Фітофлавін-300» або «Фітоспорін».

Не сійте насіння занадто густо: краще витратити час на розкладання насіння на потрібній відстані, ніж потім без кінця проріджувати його або лікувати. Ґрунт потрібно підтримувати в стані помірної вологості: поливання мають бути нечастими, але рясними – при такій системі ґрунт усередині залишається вологим, а поверхневий шар просихає. Не забувайте розпушувати ґрунт навколо сіянців, щоб не допустити його пересихання. Для запобігання пересихання верхнього шару ґрунту та щоб волога не затримувалася біля кореневої шийки сіянців, присипте поверхню піском.

Розвитку хвороботворних організмів сприяють не тільки підвищена вологість, а й застійне повітря, тому не забувайте регулярно провітрювати приміщення, де вирощується розсада, не влаштовуючи при цьому протягів. Один раз на тиждень профілактично поливайте сіянці розчином «Фітоспоріну», розчином однієї чайної ложки харчової соди в склянці води чи слабким розчином марганцівки.

Як боротися з чорною ніжкою

Лікування від чорної ніжки потрібно починати при перших же ознаках захворювання, інакше можна втратити всю розсаду. Тільки-но ви помітите симптоми хвороби, полийте субстрат, у якому росте розсада, світло-рожевим розчином марганцівки, обережно розпушіть ґрунт навколо сіянців, підсапуючи кореневу шийку, і присипте поверхню субстрату деревною золою, шаром піску або розмеленою на пил яєчною шкаралупою. Після цього провітріть приміщення і постарайтеся розмістити ящики з розсадою якнайдалі один від одного. Якщо йдеться про початок хвороби, цього має бути достатньо.

Якщо хвороба вже почала розвиватися, цілком імовірно, що зберегти розсаду вам не вдасться. Ті сіянці, що ще не хворі, потрібно негайно пересадити в свіжий стерильний субстрат, обробивши його належним чином.

Якщо пересадити сіянці немає можливості, видаліть із ящика уражені хворобою екземпляри, присипте поверхню субстрату захисним шаром, описаним вище, обробіть сіянці та ґрунт розчином 2 мл «Превікуру» в 1 л води або 1-2 г «Фундазолу» в такій самій кількості води. Якщо ви уникаєте хімікатів, обприскайте посіви біологічними препаратами «Планріз», «Фітоспорін», «Фітофлавін» або «Бактофіт» чи скористайтеся народними засобами.

Із народних засобів для боротьби з чорною ніжкою застосовуються:

обприскування рослин і ґрунту розчином горілки (одна частина) у воді (10 частин);

2-3 сеанси обробки ґрунту та сіянців настоєм лушпиння цибулі один раз на шість днів;

запилення ґрунту деревною золою при одночасному скороченні поливань.

Після обробки скоротіть до мінімуму полив розсади, зволожуючи субстрат замість води настоєм лушпиння цибулі чи слабким розчином марганцівки.