Перше підживлення спрямоване на нарощування зеленої маси та нових пагонів

Троянди радуватимуть своєю красою та рясним цвітінням, якщо правильно підгодувати їх після зими. На початку весни дуже важливо дати трояндам велику кількість поживних речовин, які допоможуть кущикам наростити кореневу систему та нові пагони, а також дадуть стимул до утворення великої кількості бутонів та рясного цвітіння. Детальніше про два обов’язкові весняні підживлення троянд розповідає Ukr.Media.

Для початку необхідно видалити старі листочки та частини гілок, які почорніли після зимівлі. Для обробки зрізів підійде віск чи садовий вар. Після первинної обробки троянд можна переходити до підживлення кущиків.

Перше підживлення спрямоване на нарощування зеленої маси та нових пагонів. Воно складається з аміачної селітри (20 г.), розчиненій у воді (10 л).

Орієнтовно через 3 тижні після внесення першого добрива троянди рекомендується підгодувати кальцієвою селітрою, яка забезпечить тривале та рясне цвітіння кущиків. 20 г кальцієвої селітри потрібно розчинити у 10 л води.

На один кущик залежно від його розмірів потрібно близько 5 л кожного добрива.

Додатково під кожен кущик можна внести невелику кількість перегною, який повільно передаватиме корисні речовини в ґрунт.