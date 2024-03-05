Перша помилка – зняття укриття занадто рано

Догляд троянд у новому сезоні починається зі зняття з них зимового укриття. І тут важливо зробити все правильно і у відповідні терміни, інакше можна загубити кущ. Про основні помилки початківців при знятті укриття з троянд розповідає Ukr.Media.

Перша помилка – зняття укриття занадто рано. Раптово позбувшись захисту, ослаблені за зиму пагони підмерзають і висушуються, кору обпікає яскраве сонце. При нічних заморозках гинуть набряклі бруньки.

Друга помилка – занадто довге тримання рослин під укриттям. Багато хто чекає значного потепління, проте випрівання навесні набагато небезпечніше, ніж зимові морози. Троянди спокійно переносять короткочасне зниження температури до -10°С, а деякі сорти і до -15°С.

Третя помилка – різке розкриття квітника. Раптова зміна умов стає для рослин сильним стресом, що негативно позначається на їхньому розвитку. Усе потрібно робити поступово.

З початком відлиг потрібно зчистити сніг з укриття, як тільки прогнозується стійке потепління – підняти бічні сторони для провітрювання в денний час. Приблизно через тиждень можна зняти укриття, якщо не очікується морозів нижче -5°С, але залишити троянди під ялиновим гіллям: це допоможе рослинам безболісно адаптуватися до нових умов. Коли ґрунт відтане на глибину 15-20 см, можна зняти укриття остаточно. За загрози поворотних заморозків слід укутати рослини спанбондом або іншим дихаючим матеріалом.