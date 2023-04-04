Чайно-гібридні троянди обрізають дуже інтенсивно

Весняна обрізка троянд – обов'язковий і найважливіший етап, від якого залежить, як щедро кущі будуть закладати бутони і з якою інтенсивністю цвісти. Правильною формуючою обрізкою можна навіть спровокувати повторну хвилю цвітіння. Про особливості обрізки різних видів троянд розповідає GradinaMax.

Коли саме обрізати троянди

Найкращий час весняної обрізки троянд для України – березень-квітень. Потрібно зловити саме той момент, коли бруньки набухають, але ще не починають рости. А це безпосередньо залежить від погодних умов. Якщо на вашій ділянці росте форзиція – орієнтуйтеся на неї. Вона розкриває свої золотисті квіти-дзвіночки в той час, коли інші кущі лише пробуджуються після зимової сплячки. Перші бутони розкрилися – надійний сигнал для обрізки кущів троянд.

Загальні правила обрізки

Для обрізки троянд підходить будь-який ясний сонячний день, що не віщує дощу. Робочі інструменти (секатор, ножиці) необхідно продезінфікувати в міцному розчині марганцівки.

Спочатку робимо санітарну обрізку кущів – видаляємо сухі, слабкі та пошкоджені гілки. Потім переходимо до формуючої обрізки. Зріз робимо під кутом 45 градусів, захоплюючи на 5-7 мм вище рівня бруньки. Звертаємо увагу на зріз. Якщо він чистий і молочно-білий – все добре. Якщо покритий бурими плямами, зрізаємо нижче, поки не переконаємося, що серцевина зрізу чиста і здорова. Хвора гілка все одно не дасть міцного пагона, а лише відніме життєві сили.

Правила обрізки кущових і штамбових троянд

Верхня брунька повинна «дивитися» назовні, інакше пагін почне рости всередину крони. Зріз повинен бути спрямований донизу – відкриті зрізи виглядають не дуже естетично. У результаті у троянди після обрізки має залишитися кілька сильних пагонів, укорочених до 3-5 бруньок.

Кущі можна формувати у вигляді компактної кулі, залишаючи половину або третину довжини, або розкидисто – на різних рівнях. У першому випадку ви отримаєте інтенсивне дружне цвітіння, у другому – більш тривале, але менш рясне (бутони будуть розкриватися в різний час).

За помірної обрізки троянда формує бічні пагони, що робить кущ більш об'ємним. При цьому молоді гілки будуть тоншими, а квіти – дрібнішими. За інтенсивної обрізки йде формування сильних пагонів, що дає більш пишне цвітіння.

Чайно-гібридні троянди обрізають дуже інтенсивно. Пагони старше двох років вирізають повністю, однорічні вкорочують до 5-6 бруньок. Висота дорослого куща після обрізки повинна становити 20-25 см; молодих саджанців – до 15 см.

Особливості обрізки інших сортів

Ґрунтопокривні троянди обрізають раз на 2-3 роки до висоти 20-30 см. Раз на 5-6 років проводять кардинальну обрізку, залишаючи на кожному пагоні 2-4 бруньки.

Плетисті троянди, що закладають бутони на пагонах минулого року, не обрізають. У ремонтантних сортів (цвітуть на торішніх і молодих пагонах), короткі бічні гілки обрізають до 3-5 бруньок. Довгі скелетні батоги не чіпають.

Слаборослі троянди Флорібунда обрізають так само як і чайно-гібридні, але менш інтенсивно. Пагони старше 2-3 років вкорочують до 3-4 бруньок, однорічні зрізають на третину довжини.

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