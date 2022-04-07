«П’єр де Ронсар» нагадує старовинні паркові троянди, які вирощували в садах Версаля

Троянди – здавна улюблениці садівників, і саме тому видів та сортів цих квітів існує вже безліч. Кожен хоче посадити такий кущ, який би радував рясним цвітінням довгий час. «Дім і сад» розповідає про 7 сортів найбільш пишних троянд.

Плетиста троянда «П’єр де Ронсар» (Pierre de Ronsard)

«П’єр де Ронсар» нагадує старовинні паркові троянди, які вирощували в садах Версаля. Колір у бутонів змінюється від блідо-кремового відтінку до рожевого. Іноді можна помітити, що по краю зовнішніх пелюсток проходить акварельна облямівка зеленого кольору. Форма у квітів густо-махрова, відкрита і чашоподібна. Діаметр квітки досягає 10 см, висота куща – від 1,5 м до 3 м. Цвіте цей сорт з раннього літа і до осені. Його перевагою також є стійкість до різних захворювань.

Плетиста троянда «Чорна королева» (Black Queen)

«Чорна королева» має форму високого келиха та рідкісне забарвлення – пелюстки атласні, чорно-вишневі. Одна троянда складається з 40-45 пелюсток, які зверху мають загострену форму. Довжина у пагонів досягає до 3 м, сорт ідеально підходить для декорування вертикальних композицій. У сорту висока зимостійкість, мало шипів на пагонах, а також тривалий період цвітіння.

Плетиста троянда «Лавінія» (Lawinia)

«Лавінія» дивує насиченим рожевим відтінком, що покриває кущі з травня до осінніх заморозків. Край пелюсток з невеликим висвітленням відтінку, в самому центрі квітки – згущення рожевого кольору. Квітки великі, витонченої форми, формують ефектні кисті. Діаметр квітки становить від 8 до 9 см. Сорт дуже стійкий до грибкових захворювань.

Чайно-гібридна троянда «Біг пьорпл» (Big Purple)

Висота кущів – близько 1,5 м, квіти яскраві, класичної форми, до 13 см в діаметрі. В одному бутоні – до 45 пелюсток, що робить квітку дуже об’ємною. На початок літа припадає перша хвиля рясного цвітіння, в подальшому бутони з’являються рідше, але цвітіння триває до глибокої осені. Сорт пасує для групових і одиночних посадок, відрізняється хорошою морозостійкістю.

Троянда флорібунда «Апрікола» (Aprikola)

«Апрікола» невисока, пагони досягають 80 см. Колір у пелюсток може змінюватися від абрикосово-рожевого до помаранчевого відтінку. Квітка класичної форми, загострена догори, у середньому діаметром 5-6 см. На одному пагоні відкривається кілька бутонів, тому в період цвітіння на цій троянді не видно листя. «Апрікола» стійка до багатьох захворювань та придатна для вирощування в міських умовах.

Троянда «Ніна Вейбул» (Nina Weibull)

У «Ніни Вейбул» яскраво-червоні бутони, які покривають кущі з червня по жовтень. На дорослому кущі нові бутони утворюються постійно. Квіти середнього розміру, слабо реагують на дощ, проте прямі сонячні промені можуть їх пошкодити. Колір у пелюсток не змінюється, не блідне, можливий лише сонячний опік. Сорт стійкий до різних захворювань.

Троянда флорібунда «Світ хані» (Sweet Honey)

У цього сорту безліч квітів: кожен пагін має кілька бутонів, тому квітучий кущ схожий на медову хмару. Квіти повільно розпускаються, поступово змінюють форму і забарвлення. Спочатку пелюстки троянд медово-жовтого кольору, але в процесі відкриття бутона вони бліднуть. Листя темно-зелене, насиченого відтінку. Висота пагонів – до 1 м. «Світ хані» відрізняється чудовою зимостійкістю та стійкістю до чорної плямистості.

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