Черрі Бренді підходить для вирощування на зрізку, але і в клумбі виглядає дуже ефектно

Чайно-гібридні троянди – найбільш популярні сорти серед садівників, адже відрізняються безперервним цвітінням, стійкістю до холодів та хвороб. Серед величезної кількості різних сортів троянд цього класу є лідери за стійкістю квітки. Саме про них розповідає «Дім і сад».

Осирія (Osiria)

Осирія – чемпіон за стійкістю квітки серед троянд. Витончений келих оксамитово-бордового кольору зі сріблясто-білим реверсом найкращим чином підходить для прикрашання садових клумб та зрізки. На пагоні розвивається один бутон, тому троянди завжди вражають своєю величиною. Квітка стійка до впливу ультрафіолету: пелюстки не блякнуть на сонці. Під час дощу гарно зберігає форму, не розпадається. Кожна квітка залишається свіжою протягом 2 тижнів.

Блек Баккара (Black Baccara)

Відтінок цієї троянди максимально наближений до чорного, усередині пелюсток переливається червоний пурпур. Існують нескладні вимоги до вирощування, при дотриманні яких троянда максимально виявляє сортові ознаки: вирощування в півтіні та кислий ґрунт. Діаметр квітки може легко досягати 10 см.

Дольче Віта (Dolce Vita)

Ефектна троянда з поодинокими квітками на струнких квітконосах (іноді на пагонах розвивається до 3 бутонів). Колір пелюсток варіюється від лососевого до рожевого відтінку. Наприкінці цвітіння троянда набуває стійкого рожевого забарвлення. Кількість пелюсток – до 40 штук. Сорт стійкий до борошнистої роси. Навіть сильний дощ не може сильно нашкодити трояндам, що вже встигли розпуститися.

Черрі Бренді (Cherry Brandy)

Квітка має діаметр від 8 до 10 см. Особливістю цього сорту є його багатобарвність – спочатку троянда забарвлена у рожево-лососевий тон, у подальшому квіти стають червоними. Зовнішні і внутрішні пелюстки відрізняються за відтінком. Сортові ознаки краще виявляються під час висаджування на сонячних ділянках. Підходить для вирощування на зрізку, але і в клумбі ця троянда виглядає дуже ефектно.

Чорна магія (Black Magic)

Дивовижна троянда насичено-червоного відтінку у центрі квітки, крайні пелюстки забарвлені у темно-бордові тони. Кущ високорослий, потужний, може досягати 2 м. Форма троянди дуже витончена, пелюстки відігнуті донизу. На квітконосі формується від 1 до 4 бутонів. Сорт рекомендується для вирощування в спекотних кліматичних умовах – насичене чорно-червоне забарвлення не страждає від надлишку ультрафіолету. Після зрізки троянди зберігають свіжість не менше, ніж 2 тижні.

Едді Мітчел (Eddy Mitchell)

Пелюстки філігранно відігнуті, келих вузький, стрункий. Діаметр квітки – приблизно 10 см, келих складається з 30 пелюсток. На початку цвітіння пелюстки мають оксамитово-червоне забарвлення із золотисто-жовтим виворотом, наприкінці відтінок основного кольору стає темнішим. Сорт стійкий до грибкових інфекцій, легко витримує випадання опадів. Відмінний сорт для зрізки та прикрашання садових композицій.

Супер Грін (Super Green)

Ефектний сорт зі щільно-махровими квітами біло-зеленого забарвлення, які мають до 129 пелюсток. Під кінець цвітіння пелюстки стають бежевими. Дуже довго зберігає декоративність, стійкість до захворювань висока. Особливістю цієї троянди є поодинокі квіти. Попелиця обходить цей сорт стороною.

Ельдорадо (Eldorado)

Забарвлення цієї троянди варіюється від золотисто-жовтого до помаранчевого. Розкішна квітка найбільш гармонійно виглядає у стані повного розкриття пелюсток. Стебла мають шипи лише у нижній частині. Зазвичай на одному стеблі формується від 1 до 3 бутонів. Сорт реагує на спеку зміною забарвлення. Квіти, що розпустилися, довго прикрашають кущі.

Еліна (Elina)

Витончена форма бутону, відігнуті пелюстки, приємне забарвлення від біло-лимонного до кремового відтінку – особливості цього сорту. У спекотному кліматі сортові ознаки виявляються на повну міру. Квіти величезні, діаметр троянди наближається до 15 см. Кожен пагін несе тільки 1 квітку. Кущ високорослий, розлогий, квіти приємно контрастують із соковитим листям. Сорт підходить для зрізки. Квіти довго зберігають свіжість.

Дабл Делайт (Double Delight)

Великі квіти забарвлені у два тони, нижні пелюстки – темно-малинові, у центрі – кремова пляма. Контрастність забарвлення проявляється в міру розкриття бутону, старі квіти мають більший відсоток малинових пелюсток. Пелюсток у квітці – приблизно 30 шт. Яскравий глибокий аромат супроводжує цвітіння. Кущ високий, листя щільне, шкірясте, насичено-зелене.

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