Багато людей вважають, що більша кількість прального засобу забезпечує кращу чистоту речей. Однак експерти пояснюють, що надлишок мийного засобу не покращує результат прання, а навпаки – може погіршити стан одягу. Martha Stewart розповідає, що станеться, якщо використовувати надто багато прального засобу.

Чому більше мийного засобу не означає чистіший одяг?

Пральні порошки містять поверхнево-активні речовини – спеціальні молекули, призначені для розчинення бруду та жиру, щоб їх можна було змити водою, пояснює Ірина Ганопольська, експерт з прання компанії Arm & Hammer.

За словами експертки, надлишок прального порошку не покращить результат. Насправді це часто призводить до протилежного ефекту: поверхнево-активні речовини залишають на тканині наліт і роблять її тьмяною.

«Використання занадто великої кількості прального порошку може залишити на тканині одягу залишки. З часом ці залишки можуть накопичуватися, і одяг може стати менш м’яким на дотик, кольори можуть виглядати тьмяними, а тканини – втратити свою природну текстуру», – додає Алексі Мінц, віцепрезидент з питань стратегії бренду в Archipelago Botanicals.

Тому якщо ваш одяг здається жорстким і має неприємний запах, це може бути ознакою того, що ви використовуєте занадто багато мийного засобу.

Прихований вплив на пральну машину

Надлишок прального порошку може також негативно позначитися на самій техніці.

«Занадто велика кількість прального порошку з часом може призвести до утворення відкладень у пральній машині, що спричиняє засмічення деталей і знижує ефективність прання», – зазначає Мінц.

Також накопичення прального порошку може вплинути на якість полоскання, зливу води та очищення, що призведе до стійких запахів або проблем з технічним обслуговуванням.