Правильний цикл прання дозволяє зменшити втрату кольору та продовжити термін служби речей

Під час прання одяг поступово втрачає яскравість і насиченість кольору, а тканина зношується швидше. Науковці пояснюють, що це значною мірою залежить не лише від якості тканини, а й від обраного режиму прання. Popular Mechanics розповідає, що правильний цикл прання дозволяє зменшити втрату кольору та продовжити термін служби речей.

Який цикл прання вважається найкращим?

Дослідники з університету Лідса з Великої Британії провели дослідження, у якому використали десятки футболок. Спочатку вони запустили пральні машини порожніми, щоб переконатися, що всередині немає мікроволокон, які потрапили туди випадково. Після цього вони зібрали воду з усього циклу, аби переконатися, що всі новоутворені мікроволокна були забрані.

«Отриману воду після прання випарили, повністю висушили, а потім зважили. Вчені виміряли стійкість та перенесення барвника, використовуючи зразки тканини-«ресивера» у кожному завантаженні, колір яких оцінювали до та після прання», – пояснили науковці.

Після тестів з футболками різних кольорів та матеріалів при різних температурах прання й тривалості циклів результати виявились доволі очевидними.

«У циклі Cotton Short (40°C, 85 хв) спостерігається значно більша втрата кольору порівняно з циклом Cold Express (30 хв). Ці спостереження свідчать про те, що в реальних умовах збільшення часу та температури прання призводить до посилення втрати кольору при багаторазовому пранні», – розповіли дослідники.

Вчені також виміряли, наскільки барвник змінювався з темніших кольорів на світліші, що, наприклад, призводить до посіріння футболок та тьмяніння кольорів на яскравих принтах.

«Враховуючи ефект перенесення кольору під час багаторазового прання, було виявлено, що для більшості білих тканин-реципієнтів значно більший перенос кольору на тканини-трасери спостерігався під час циклу Cotton Short (40°C, 85 хв) порівняно з циклом Cold Express (30 хв). Ці спостереження свідчать про те, що збільшення тривалості та температури прання посилює перенос барвника», – додали науковці.

Ці дослідники дійшли висновку, що найкращим режимом прання є режим, який буде більш делікатним, холоднішим і коротшим. На їхню думку, скоротивши час і знизивши температуру, ми можемо зменшити кількість мікроволокна, що потрапляє у загальний водний цикл, обсяг відходів миючого засобу та вуглецевий слід від використання пральної машини.