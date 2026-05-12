Експерти одностайно погоджуються, що швидкий цикл прання не такий ефективний, як звичайний

Швидкий цикл прання приваблює своєю економією часу – зазвичай він триває лише 15–30 хвилин. Однак фахівці наголошують, що попри зручність такий режим не завжди забезпечує таку ж якість очищення, як звичайне прання. Real Simple розповідає, як працює швидке прання та в яких ситуаціях воно доречне.

Швидкий режим проти стандартного прання: у чому різниця?

«Швидкий цикл прання не очищає одяг так само добре, як звичайний. Через швидкість він не може повністю видалити бруд з тканин. У звичайному циклі більш тривале замочування одягу та більше віджимань допомагають ефективніше очистити одяг», – каже Денніс Годинюк, експерт з побутової техніки та засновник компанії Comfort Appliance Repair.

Таке тривале замочування під час звичайного циклу прання насправді впливає на ефективність дії прального порошку. Звичайному пральному порошку потрібно достатньо часу у воді, щоб повністю просочити тканину.

«Швидке прання, яке зазвичай триває 15–30 хвилин, не забезпечує достатнього часу для замочування, а це означає, що порошку не вистачає часу, щоб розчинити бруд і плями. Рішенням більшості проблем із пранням є замочування одягу в пральному порошку та перемішування, але цей процес вимагає часу (звичайний цикл тривалістю 45–60 хвилин) і терпіння», – каже Стейсі Паркер, фахівчиня із прання у компанії Poplin Laundry Service.

Коли можна використовувати швидкий цикл?

Швидкий цикл прання зазвичай підходить для невеликої партії несильно забрудненої білизни. Якщо ви маєте справу з великим обсягом білизни, краще використовувати звичайний цикл, навіть якщо плям небагато.

Іншими словами, розглядайте швидке прання як освіження, а не як глибоке очищення.

«Щоб отримати максимальну користь від режиму швидкого прання, я раджу вибирати цю опцію, якщо ваша єдина мета – позбутися поту або легких плям на одязі», – каже Годинюк.

Він також зазначає, що цей режим також доцільний у екстрених ситуаціях, коли вам більше нічого одягнути.