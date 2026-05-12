Травень є ідеальним місяцем для прибирання сільськогосподарських приміщень

Навесні у курниках значно активніше розмножуються блохи, воші, кліщі та пухоїди. Через паразитів птиця стає неспокійною, гірше набирає вагу та може втрачати несучість. Саме тому потрібно проводити дезінфекцію курника щонайменше два рази на рік, а найкраще – навесні та взимку. УНІАН розповідає, чим обробити курник навесні.

Чим обробити курник, щоб кури не хворіли?

Травень є ідеальним місяцем для прибирання сільськогосподарських приміщень. Зараз у курниках тепло і волого, тому комахи розмножуються у величезних масштабах. Тому якщо провести обробку наприкінці весни, вам вдасться знищити велику кількість паразитів.

Перед тим як проводити дезінфекцію в курнику, спочатку його потрібно прибрати. З підлоги потрібно видалити підстилку, послід і будь-який бруд. У гніздах несучок зберіть стару солому та підметіть приміщення, не забуваючи про важкодоступні місця.

Потім приміщення слід посипати інсектицидом. Зазвичай для цього використовують гашене вапно. Воно вбирає з приміщення неприємні запахи та зайву вологу, а також знищує бліх, пухоїдів та кліщів. Щоб застосувати вапно, просто розсипте його по всій підлозі рівномірним шаром, особливо в кутах та інших важкодоступних місцях. Також вапняною фарбою фарбують стіни та стелю приміщення.

Ще один популярний засіб для обробки курника – оцтовий розчин. Змішайте яблучний оцет з водою у співвідношенні 1:2. Цією рідиною протріть полиці, сідала, годівниці та курячі гнізда.

Щоб шкідники не повернулися назад після обробки, можна застосувати рослини, які відлякують комах своїм запахом. Добре підійдуть пижмо, полин і польова ромашка. Ці квіти засушують, зв’язують у невеликі букети, після чого розкладають по підлозі та підвішують до стелі.

Коли дезінфекція курника народними способами закінчена, посипте підлогу свіжою підстилкою, ідеально підійде пшенична солома. Також не забудьте замінити наповнювач у гніздах. У поїлку налийте чисту воду, розставте ванночки з сухим піском. Після цього у курник можна запускати курей.