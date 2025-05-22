Щури та блохи заполонили курник: як їх позбутися швидко та ефективно
Щурі та блохи становлять серйозну загрозу для птахів у курнику. Вони не лише можу зашкодити птахам, а й можуть знищити корм та завдати шкоди молодим курчам. УНІАН розповідає, як боротися з цими шкідниками.
Як позбутися щурів у курнику
Позбутися щурів потрібно не тільки для захисту корму, а й для безпеки самих птахів, адже щури можуть нападати на них. Існує кілька перевірених методів боротьби з ними.
По-перше, щури не переносять різкого запаху м’яти. Тому розкладіть свіже листя м’яти або використайте м’ятну ефірну олію в місцях, де щури можуть залізти в курник. А в кутах можете залишити шматочки тканини, змочені в олії м'яти.
По-друге, чудовими засобами від щурів є зола і вапно. Ви можете посипати порошком із золи, змішаним із вапном, підлогу курника, особливо вздовж стін і біля можливих лазівок. Щури ненавидять ходити по такій суміші, адже вона залишає їм опіки на лапах.
А місця потенційного вторгнення гризунів варто закрити монтажною піною. Але якщо через ці отвори надходить повітря, краще встановити там решітки.
Як боротися з блохами у курей
Блохи можуть з’явитися у курнику через низьку якість підстилок або через зараження від дикої птиці. Щоб зрозуміти, що кури заражені блохами, потрібно звернути увагу на симптоми:
- Кури стали поводитися дуже нервово.
- Птахи швидко втрачають масу.
- На тілі з'явилися розчесані місця.
- Різко знизилася кількість яєць.
Також про появу бліх можу свідчити й надмірно часте «купання» в піску.
Проте щоб вивести бліх у курей та не нашкодити їм, варто скористатися наступними методами:
- Посипте гнізда і підлоги золою. Цей засіб дуже не подобається блохам, до того ж він має дезінфекційні властивості. Щоб вилікувати курей, можете зробити ванночки із золи – насипте її в місткості та розставте в сараї – птах буде «купатися» і позбудеться бліх.
- Відмінно допомагають боротися з курячими блохами різні рослини – наприклад, полин. Вам підійдуть як свіжі, так і висушені гілки – розкладіть їх по периметру і в самих гніздах. Якщо взяти його ніде, можете використати ефірні олії лаванди або чайного дерева. Ви можете помити водою з ними сарай і розпорошити трохи розчину на гнізда та інші поверхні.
- Також можна час від часу обприскувати приміщення настоянкою з листя волоського горіха або деревію. Але пам'ятайте про чистоту, якщо в курнику брудно, жоден із цих способів не допоможе позбутися бліх надовго.