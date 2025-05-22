Вони не лише можу зашкодити птахам, а й можуть знищити корм та завдати шкоди молодим курчам

Щурі та блохи становлять серйозну загрозу для птахів у курнику. Вони не лише можу зашкодити птахам, а й можуть знищити корм та завдати шкоди молодим курчам. УНІАН розповідає, як боротися з цими шкідниками.

Як позбутися щурів у курнику

Позбутися щурів потрібно не тільки для захисту корму, а й для безпеки самих птахів, адже щури можуть нападати на них. Існує кілька перевірених методів боротьби з ними.

По-перше, щури не переносять різкого запаху м’яти. Тому розкладіть свіже листя м’яти або використайте м’ятну ефірну олію в місцях, де щури можуть залізти в курник. А в кутах можете залишити шматочки тканини, змочені в олії м'яти.

По-друге, чудовими засобами від щурів є зола і вапно. Ви можете посипати порошком із золи, змішаним із вапном, підлогу курника, особливо вздовж стін і біля можливих лазівок. Щури ненавидять ходити по такій суміші, адже вона залишає їм опіки на лапах.

А місця потенційного вторгнення гризунів варто закрити монтажною піною. Але якщо через ці отвори надходить повітря, краще встановити там решітки.

Як боротися з блохами у курей

Блохи можуть з’явитися у курнику через низьку якість підстилок або через зараження від дикої птиці. Щоб зрозуміти, що кури заражені блохами, потрібно звернути увагу на симптоми:

Кури стали поводитися дуже нервово. Птахи швидко втрачають масу. На тілі з'явилися розчесані місця. Різко знизилася кількість яєць.

Також про появу бліх можу свідчити й надмірно часте «купання» в піску.

Проте щоб вивести бліх у курей та не нашкодити їм, варто скористатися наступними методами: