Це цілком природне вище, але в деяких випадках ви можете виправити ситуацію

З настанням холодів або морозів багато власників пташиного господарства помічають, що кури починають нести менше яєць або і зовсім припиняють. Це цілком природне вище, але в деяких випадках ви можете виправити ситуацію. УНІАН розповідає, що впливає на несучість курей та як цього можна уникнути.

Чому кури не несуться?

Як тільки погода починає псуватись або настає зима, несучки перестають давати таку ж кількість яєць, як і влітку, й на це є кілька причин: