Холод, вік, линяння: головні проблеми, через які кури перестають нестися
Це цілком природне вище, але в деяких випадках ви можете виправити ситуацію
З настанням холодів або морозів багато власників пташиного господарства помічають, що кури починають нести менше яєць або і зовсім припиняють. Це цілком природне вище, але в деяких випадках ви можете виправити ситуацію. УНІАН розповідає, що впливає на несучість курей та як цього можна уникнути.
Чому кури не несуться?
Як тільки погода починає псуватись або настає зима, несучки перестають давати таку ж кількість яєць, як і влітку, й на це є кілька причин:
- Температурний режим. Під час холодів птахи економлять енергію і не відкладають яйця.
- Короткий світловий день, тому взимку курки раніше засинають.
- Незбалансоване харчування. Якщо вашим куркам не вистачає вітамінів та поживних речовин, вони перестануть нестись.
- Вік. Старі особини з роками дають менше яєць.
- Линяння. Після скидання пір'я тваринам потрібен час для відновлення, протягом якого вони не несуться.
- Нечасті перевірки курника. Птахи можуть з’їдати знесені яйця, тому курник потрібно частіше перевіряти.
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