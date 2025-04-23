Мити яйця перед зберіганням – неправильно

Багато хто має звичку мити яйця одразу після покупки перед тим, як покласти їх у холодильник. Однак ця звичка може бути шкідливою. Shuba розповідає, чому не завжди варто мити яйця та у яких випадках це все ж необхідно.

Чи треба мити яйця?

Мити яйця перед зберіганням – неправильно, адже так ви видаляєте тонку захисну кутикулу, відому як муцин. Це глікопротеїн, який захищає внутрішню частину яйця від можливого забруднення. За відсутності муцину зовнішня поверхня яєчної шкаралупи, пориста за своєю природою, стає вразливою до бактерій і мікробів.

Саме тому миті яйця не можна зберігати довго – інакше збільшується ризик сильнішої крихкості яйця та забруднення його вмісту. Проте мити яйце перед використанням – потрібно.

Як правильно мити яйця?

Щоб не зашкодити оболонці, варто протерти яйця злегка вологою тканиною безпосередньо перед вживанням. Також, якщо шкаралупа чиста, достатньо вимити руки після того, як ви тримали яйце.

Якщо ви купуєте яйце не в магазині або на фермерському ринку, а «з рук», тоді їх варто помити. Для миття домашніх яєць з приватних господарств Маріса Баннінг, професорка та спеціалістка з безпеки харчових продуктів, рекомендує використовувати воду та щіточку.

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