Підхід щодо того, скільки і за якої температури потрібно зберігати яйця у кожній країні відрізняється

Курячі яйця є незамінним інгредієнтом у багатьох стравах, але їх неправильне зберігання може вплинути не тільки на смак, а й на безпеку продукту. УНІАН розповідає про правила, які допоможуть зберегти яйця свіжими максимально довго.

Чи можна зберігати яйця без холодильника?

Підхід щодо того, скільки і за якої температури потрібно зберігати яйця, у кожній країні відрізняється.

Наприклад, американський урядовий сайт Food&Drug рекомендує зберігати свіжі яйця не більше 3 тижнів за температури до +4°C. А варені круто – до 7 днів.

Українські стандарти не такі суворі. ДСТУ вказує, що свіжі яйця можна зберігати за температури від 0°C до 20°C до 7 днів. Якщо за цей час продукт не реалізувався, то його відносять до класу «столових» і дозволяють зберігати до 25 днів.

Такий розбіг у стандартах пояснюється різницею в підходах до обробки яєць. В США яйця перед надходженням у магазин миють. Зі шкаралупи змивається захисний шар, тому термін придатності скорочується. Якщо ви теж миєте яйця, то зберігайте їх надалі тільки в холодильнику і за низької температури.

Таким чином, сирі яйця можна зберігати як у холодильнику, так і за кімнатної температури. Важливо лише не мити їх заздалегідь і не допускати тріщин на шкаралупі.

Якщо важливо зберегти яйця максимально свіжими, то краще покласти їх у холодильник в оригінальній упаковці.

Щоб яйця залишалися свіжими довше, їх рекомендується поставити їх не на дверцята холодильника, а на внутрішню полицю.

Як зберігати яйця – тупим чи гострим кінцем

Це, здавалося б, жартівливе запитання насправді має сенс. Курячі яйця краще зберігати гострим кінцем донизу. Так жовток знаходиться рівно посередині. На нього не тисне повітряна камера, що збільшує загальний термін зберігання.