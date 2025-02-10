За стандартом ДСТУ масло в Україні ділять на чотири групи

Багато хто вважає, що масло з жирністю 82% якісніше, ніж 72%, а менш жирний продукт – це вже не зовсім масло. Насправді різниця між ними не лише у відсотках жирності, а й у інших характеристиках. УНІАН розповідає, яке масло все ж варто обрати і на що звернути увагу при покупці.

Чим відрізняється вершкове масло 72% від 82%

В Україні є стандарт ДСТУ 4399:2005, за яким усе вершкове масло ділять на такі групи:

Жирністю від 61,5% до 72,4% – масло «Бутербродне». Від 72,5% до 79,9% – «Селянське». Від 80% до 85% – «Екстра». Від 99% до 99,5% – топлене масло.

Найпопулярніше масло з 72% та 82,5% жирності. Побутує думка, що продукт із жирністю 72,5% – це вже не масло. Інші ж упевнені, що масло 82,5% – занадто жирне, тому в ньому менше користі. Але справа не тільки в жирності.

Вершкове масло 82,5%: особливості

Цей продукт містить меншу кількість сироватки (16%), ніж менш жирні види, тому його найчастіше використовують у кулінарії та випічці. У нього також насичений смак і присутній аромат.

З таким маслом легко працювати кондитерам та кулінарам, а тісто виходить кращої консистенції. Окрім цього, продукт з жирністю 82,5% практично неможливо підробити. Таке масло калорійне та коштує дорожче ніж інші.

Вершкове масло 72,5%: особливості

Таке мало містить менше жиру та більше сироватки. Воно має менш насичений смак та аромат, що може впливати на кінцевий смак страви. Також з таким маслом трохи важче працювати при приготуванні випічки та інших страв.

Але їсти таке масло можна, до того ж воно місить менше калорій та коштує дешевше, ніж масло 82,5%. Проте масло з жирністю 72,5% можуть підробляти і видавати спред або маргарин за нього.

Як правильно вибрати масло

Жирність – не єдиний критерій вибору. Важливо звертати увагу на такі фактори:

Склад: в ньому не повинно бути будь-яких жирів рослинного походження (типу пальмової олії), а також «замінників» молочного жиру. Запах: натуральне масло майже не пахне, але може бути злегка вершковий аромат. Колір: масло повинно бути однорідного кольору – від світло-жовтого до жовтого.

У натуральному продукті немає консервантів, стабілізаторів, ароматизаторів та барвників. Якщо на упаковці написано «рослинне», «рослинно-вершкове» – це найчастіше маргарин або спред. Вживання цих продуктів може призвести до захворювань серця і судин.