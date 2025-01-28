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Експерти з безпеки харчування говорять, що соняшникова олія має високу точку димлення, тому в поєднанні з деякими продуктами можуть утворюватися небезпечні для здоров’я речовини – альдегіди

Соняшникова олія є однією з найпопулярніших рослинних олій для смаження, проте не всі продукти варто готувати на ній. Експерти з безпеки харчування говорять, що соняшникова олія має високу точку димлення, тому в поєднанні з деякими продуктами можуть утворюватися небезпечні для здоров’я речовини – альдегіди. ТСН розповідає, які страви краще не готувати на соняшниковій олії, бо зіпсуєте не лише смак страви, а й нівелюєте усю користь продуктів. Що не варто смажити на соняшниковій олії Оливки. Зазвичай їх вживають у маринованому вигляді або додають у соуси для м’яса й пасти. Та оливки не можна смажити на соняшникові олії, бо це призводить до зміни структури та смаку продукту. Риба. Цей продукт багатий на вітаміни, мінерали та корисні омега-3 кислоти. Проте якщо смажити рибу на соняшниковій олії, то під дією високих температур можуть утворитися шкідливі сполуки. Професійні кулінари рекомендують смажити рибу на вершковому маслі чи оливковій олії, щоб зберегти в ній всі корисні мікроелементи. А якщо запікати рибу в духовці, то вона буде ще поживнішою та кориснішою. Морепродукти. Креветки, мідії, кальмари та восьминоги мають ніжну білкову структуру й витончений смак. А під час смаження на соняшниковій олії утворюються альдегіди, які псують не лише смак страви, а й нівелюють усю користь морепродуктів. Професійні кухарі радять готувати морепродукти на відкритому грилі, якщо є така можливість.

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