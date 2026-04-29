Щоб успішно посмажити чебуреки, вам потрібна достатня кількість олії

Заморожені чебуреки – зручний варіант швидкої вечері або перекусу, але неправильне приготування може зіпсувати смак страви. Pixel Inform розповідає, як правильно смажити заморожені чебуреки.

Перше, що вам потрібно зробити – трохи їх розморозити. Пам’ятайте, що розморожувати необхідно лише кількість чебуреків, яку плануєте приготувати, щоб уникнути повторного заморожування.

Також, щоб успішно посмажити чебуреки, вам потрібна достатня кількість олії. Заморожений чебурек слід занурити в олію більш ніж половину. Смажити заморожені вироби з тіста і фаршу потрібно на вогні трохи вище за середню інтенсивність приблизно по 3–4 хвилини з кожного боку.

А щоб уникнути розбризкування олії під час смаження, можна накрити сковорідку друшляком. Під час смаження чебуреків кришку використовувати не рекомендується, тому такий спосіб не порушить процес смаження.