Холодні яйця з холодильника можуть зіпсувати текстуру тіста

У багатьох рецептах випічки окремо зазначається, що яйця мають бути кімнатної температури. Це може викликати питання: чи справді цей крок обов’язковий. The Spruce Eats розповідає, чи потрібно діставати яйця з холодильника перед випіканням.

Чи потрібно діставати яйця з холодильника перед випіканням?

Представник компанії King Arthur Baking Company Міртін Філіп, зазначає, що для більшості рецептів випічки він майже завжди обирає яйця кімнатної температури.

«У тісті для тортів, печива та багатьох інших виробів, де важливим етапом є збивання цукру з розм’якшеним маслом, використання яєць кімнатної температури дає кращий результат», – зазначає він.

Саме при кімнатній температурі яйця допомагають тісту зберегти шовковисту текстуру. А ось додавання холодних яєць до тіста може призвести до утворення більш щільної структури.

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Експерт також зазначив, що це стосується і дріжджового тіста. Якщо ви будете використовувати холодні яйця, це може призвести до утворення дуже в’язкого тіста, повільного підйому та поганого об’єму після випікання.

Як зрозуміти що яйця мають кімнатну температуру?

Міртін Філіп зазначає, що кімнатна температура становить приблизно 22,2 °C. І щоб визначити, чи справді яйця мають таку температуру, спробуйте використати інфрачервоний термометр. Ви також можете розбити яйця в миску та перевірити температуру за допомогою термометра-щупа.

Як довести яйця до кімнатної температури?

Найкращий спосіб – залишити їх на столі приблизно на 30 хвилин або 1 годину до того, як ви почнете їх використовувати.

Якщо у вас мало часу, Міртін Філіп рекомендує покласти їх у миску і залити теплою водою з-під крана. До того часу, як ви зберете та підготуєте інші інгредієнти, яйця теж будуть готові до використання.