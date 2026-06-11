Перед смаженням нарізані кабачки радять злегка обваляти в борошні

Кабачки часто готують улітку, але навіть така проста страва нерідко розчаровує результатом. Замість апетитної скоринки овочі можуть отримати негарний вигляд. Проте існує один простий спосіб підготовки, який допоможе виправити ситуацію.

Перед смаженням нарізані кабачки радять злегка обваляти в борошні. Після цього їх потрібно швидко занурити у воду та одразу викладати на розігріту сковорідку з олією. Важливо робити це обережно, щоб гаряча олія не потрапила на ваші руки.

Чому це працює?

Коли змочений у воді шар борошна потрапляє на гарячу сковорідку, він швидко утворює рівномірну тонку скоринку. Вона:

Не осипається. Не пригорає на сковорідці. Не залишає чорних плям і диму. Допомагає зберегти соковитість усередині.

У результаті овочі виходять ніжними всередині та з апетитною скоринкою.

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За матеріалами ТСН та Tsekova_tonya.