Чебуреки, або ж просто «м'ясні пиріжки» в перекладі з кримськотатарської, є стравою з особливим характером. Приготувати тісто для чебуреків надзвичайно просто, адже воно не містить дріжджів, а тому не потребує сходження. Але зробити їх справжніми – з тонким хрустким тістом і насиченою, соковитою начинкою – це вже справжнє мистецтво, пише «М’ясторія».

Інгредієнти:

борошно – 600 г;

вода – 300 мл;

соняшникова олія – 1 ст. л.;

сіль – дрібка;

фарш (баранина, яловичина чи свинина) – 400 г;

цибуля – 2 шт.;

вода холодна – 5 ст. л;

сіль та перець – до смаку.

Спосіб приготування:

Спершу потрібно нагріти воду до 38-40 градусів, вона не повинна бути гарячою. Розчиніть у 250 мл води сіль та додайте рослинну олію, перемішайте. В окремій ємності підготуйте просіяне борошно і зробіть в ньому заглиблення. Налийте відразу всю воду до борошна і поєднайте інгредієнти: спочатку повільно вмішуючи виделкою, а потім обминаючи руками. Коли тісто стане еластичним і однорідним, загорніть його в харчову плівку і залишіть відпочити на 30 хвилин у духовці.

Для начинки візьміть фарш (краще використовувати жирніші частини). Надавайте перевагу фаршу, який не був попередньо замороженим, щоб страва вийшла соковитою. Цибулю очистіть, поріжте дрібним кубиком і додайте до фаршу. Потім приправте мінімальною кількістю спецій та налийте 5 столових ложок води. Ретельно перемішайте.

Тісто дістаньте з ємності, ще раз обімніть його руками й сформуйте продовгувату «ковбаску». Розріжте її на рівні частини, кожну з який тонко розкачайте.

На половину кожного кружечка покладіть приблизно 1 ст. л начинки (кількість буде залежати від розміру чебурека) й тонко розподіліть, щоб начинка не доходила до краю на кілька сантиметрів. Іншою половиною тіста накрийте начинку, а краї притисніть виделкою.

У глибоку пательню додайте багато рослинної олії та гарно розігрійте. Покладіть кілька чебуреків на вогонь і готуйте в середньому 2 хв з кожного боку. Олія має повністю покривати чебуреки під час приготування. Відразу подавайте чебуреки до столу, поки вони ще гарячі.