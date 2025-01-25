Картопля, запечена на дерев'яних шпажках, – це швидка і смачна страва, яку можна готувати весь рік. Влітку використовуйте молоду картоплю, а взимку – картоплю в кожушках. Картопля на шпажках з підсмаженим салом – чудове поєднання смаків. Для приготування в мікрохвильовці візьміть дерев'яні шпажки.

Інгредієнти:

варена картопля – 5 шт.;

сало – 100 г;

олія – 1 ч. л.;

приправа хмелі-сунелі за смаком;

сіль за смаком;

перець чорний мелений за смаком.

Спосіб приготування:

Попередньо відварену в кожушках картоплю не потрібно чистити. Розріжте більшу картоплю навпіл, а маленьку лишіть як є. Додайте приправи. Полийте картоплю олією, посоліть, поперчіть, додайте хмелі-сунелі, добре перемішайте, пише Shuba.

Наріжте сало. Наріжте сало прямокутниками завтовшки до 2 мм. Нанизуйте інгредієнти на шпажки почергово: картоплю, потім сало. Можна розташовувати шматочок сала між двома половинками картоплі, нанизаними розрізами назустріч одна одній.

Покладіть шпажки на тарілку, придатну до використання в мікрохвильових печах. Запікайте 5 хвилин.