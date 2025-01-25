Картопля з салом на шпажках у мікрохвильовці. Рецепт дня0
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Картопля, запечена на дерев'яних шпажках, – це швидка і смачна страва, яку можна готувати весь рік. Влітку використовуйте молоду картоплю, а взимку – картоплю в кожушках. Картопля на шпажках з підсмаженим салом – чудове поєднання смаків. Для приготування в мікрохвильовці візьміть дерев'яні шпажки.
Інгредієнти:
Попередньо відварену в кожушках картоплю не потрібно чистити. Розріжте більшу картоплю навпіл, а маленьку лишіть як є. Додайте приправи. Полийте картоплю олією, посоліть, поперчіть, додайте хмелі-сунелі, добре перемішайте, пише Shuba.
Наріжте сало. Наріжте сало прямокутниками завтовшки до 2 мм. Нанизуйте інгредієнти на шпажки почергово: картоплю, потім сало. Можна розташовувати шматочок сала між двома половинками картоплі, нанизаними розрізами назустріч одна одній.
Покладіть шпажки на тарілку, придатну до використання в мікрохвильових печах. Запікайте 5 хвилин.