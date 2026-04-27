Печінкові оладки з печерицями. Рецепт дня
Проста, доступна та поживна страва для щоденного меню. Завдяки додаванню грибів, оладки виходять особливо соковитими й ніжними. Рецепт не потребує складних технік, тому підійде навіть для початківців. Страва швидко готується та чудово поєднується з овочами або сметанними соусами. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Печінка куряча
|500 г
|Печериці
|200 г
|Морква
|1 шт.
|Цибуля ріпчаста
|0,5 шт.
|Часник
|2 зубчики
|Яйце куряче
|1 шт.
|Сметана 15%
|1 ст. л.
|Борошно пшеничне
|2 ст. л.
|Розпушувач
|0,5 ч. л.
|Сіль, перець
|за смаком
|Грибна приправа
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Підготуйте печінку, видаліть плівки, жир і жовч, після чого добре промийте й дайте стекти воді. Наріжте печериці дрібними шматочками, подрібніть цибулю та часник, а моркву натріть на дрібній тертці.
Крок 2
Подрібніть печінку за допомогою блендера або м’ясорубки до однорідної маси. Додайте яйце, сметану, борошно, розпушувач, сіль і перець, після чого ретельно перемішайте й залиште на 10–15 хвилин.
Крок 3
Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії та обсмажте цибулю з морквою протягом кількох хвилин. Додайте печериці й готуйте до випаровування рідини, потім приправте грибною приправою, сіллю, перцем і додайте часник.
Крок 4
Перекладіть обсмажені гриби з овочами до печінкової маси без зайвої рідини та добре перемішайте.
Крок 5
Розігрійте сковороду з олією та викладайте масу ложкою, формуючи оладки. Смажте на повільному вогні приблизно 3 хвилини з одного боку, потім переверніть і готуйте ще 2–3 хвилини до готовності.