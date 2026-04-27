Проста, доступна та поживна страва для щоденного меню. Завдяки додаванню грибів, оладки виходять особливо соковитими й ніжними. Рецепт не потребує складних технік, тому підійде навіть для початківців. Страва швидко готується та чудово поєднується з овочами або сметанними соусами. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Печінка куряча 500 г Печериці 200 г Морква 1 шт. Цибуля ріпчаста 0,5 шт. Часник 2 зубчики Яйце куряче 1 шт. Сметана 15% 1 ст. л. Борошно пшеничне 2 ст. л. Розпушувач 0,5 ч. л. Сіль, перець за смаком Грибна приправа за смаком

Спосіб приготування:

Крок 1 Підготуйте печінку, видаліть плівки, жир і жовч, після чого добре промийте й дайте стекти воді. Наріжте печериці дрібними шматочками, подрібніть цибулю та часник, а моркву натріть на дрібній тертці.

Крок 2 Подрібніть печінку за допомогою блендера або м’ясорубки до однорідної маси. Додайте яйце, сметану, борошно, розпушувач, сіль і перець, після чого ретельно перемішайте й залиште на 10–15 хвилин.

Крок 3 Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії та обсмажте цибулю з морквою протягом кількох хвилин. Додайте печериці й готуйте до випаровування рідини, потім приправте грибною приправою, сіллю, перцем і додайте часник.

Крок 4 Перекладіть обсмажені гриби з овочами до печінкової маси без зайвої рідини та добре перемішайте.