Запечена паста з тунцем і горошком. Рецепт дня
Запечена паста з тунцем і горошком – це зручна та поживна страва для щоденного меню, яка поєднує простоту приготування з насиченим смаком. Завдяки консервованому тунцю та доступним інгредієнтам її можна швидко зробити навіть після насиченого дня. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Макарони
|300 г
|Тунець у власному соку
|350 г
|Зелений горошок (заморожений або консервований)
|150 г
|Томати очищені у власному соку
|200 г
|Яйця
|4 шт.
|Сир твердий
|250 г
|Олія
|2 ст. л.
|Петрушка
|10 г
|Сіль
|за смаком
|Перець чорний мелений
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Висипте макарони в киплячу підсолену воду, доведіть до кипіння та варіть 8–10 хвилин згідно з інструкцією. Злийте воду.
Крок 2
Залийте горошок окропом і варіть 3–4 хвилини, після чого злийте воду. Якщо використовуєте консервований – промийте.
Крок 3
У великій мисці змішайте яйця, тунець (разом із невеликою кількістю рідини), томати, горошок і подрібнену петрушку. Додайте сіль і перець, перемішайте.
Крок 4
Додайте відварені макарони до суміші та ретельно перемішайте, щоб інгредієнти рівномірно розподілилися.
Крок 5
Змастіть форму для запікання олією, викладіть підготовлену масу та посипте натертим сиром. Запікайте в розігрітій до 200 °C духовці приблизно 25 хвилин до утворення рум’яної скоринки.