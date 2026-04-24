Запечена паста з тунцем і горошком – це зручна та поживна страва для щоденного меню, яка поєднує простоту приготування з насиченим смаком. Завдяки консервованому тунцю та доступним інгредієнтам її можна швидко зробити навіть після насиченого дня. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Макарони 300 г Тунець у власному соку 350 г Зелений горошок (заморожений або консервований) 150 г Томати очищені у власному соку 200 г Яйця 4 шт. Сир твердий 250 г Олія 2 ст. л. Петрушка 10 г Сіль за смаком Перець чорний мелений за смаком Спосіб приготування: Крок 1 Висипте макарони в киплячу підсолену воду, доведіть до кипіння та варіть 8–10 хвилин згідно з інструкцією. Злийте воду. Крок 2 Залийте горошок окропом і варіть 3–4 хвилини, після чого злийте воду. Якщо використовуєте консервований – промийте. Крок 3 У великій мисці змішайте яйця, тунець (разом із невеликою кількістю рідини), томати, горошок і подрібнену петрушку. Додайте сіль і перець, перемішайте. Крок 4 Додайте відварені макарони до суміші та ретельно перемішайте, щоб інгредієнти рівномірно розподілилися. Крок 5 Змастіть форму для запікання олією, викладіть підготовлену масу та посипте натертим сиром. Запікайте в розігрітій до 200 °C духовці приблизно 25 хвилин до утворення рум’яної скоринки.