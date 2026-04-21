Вершкова паста з беконом та шпинатом. Рецепт дня
До теми
Ця страва поєднує ніжність вершкового соусу з насиченим смаком бекону та свіжістю шпинату. Вона ідеально підходить для швидкої вечері, коли хочеться чогось смачного без зайвих зусиль. Паста виходить ситною, ароматною та дуже апетитною. Рецепт від Cookpad.
Інгредієнти
|Бекон або копчена грудинка
|200 г
|Цибулина жовта
|1 шт.
|Часник
|3 зубчики
|Сметана або вершки 20%
|200 г
|Крем-сир або рікота
|100 г
|Олія для смаження
|20 г
|Вода від варіння макаронів
|1 черпак
|Паприка солодка
|1 чайна ложка
|Орегано
|1 чайна ложка
|Шпинат свіжий
|1 упаковка
|Макарони твердих сортів
|200 г
|Сир тертий (опційно)
|50 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Підготуйте всі інгредієнти заздалегідь. Бекон наріжте тонкою соломкою, цибулю – дрібним кубиком, а часник подрібніть або пропустіть через прес.
Крок 2
Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте бекон до золотистого кольору. Додайте цибулю та часник, перемішайте і смажте до м’якості та прозорості цибулі.
Крок 3
Додайте сметану або вершки та крем-сир. Ретельно перемішайте до утворення однорідного соусу. Додайте паприку та орегано, знову перемішайте.
Крок 4
Відваріть макарони у підсоленій воді відповідно до інструкції на упаковці. У соус додайте шпинат і готуйте, поки він не зменшиться в об’ємі та не стане м’яким. Влийте трохи води від варіння макаронів і перемішайте до бажаної консистенції.
Крок 5
Додайте готові макарони до соусу та добре перемішайте. Прогрійте все разом кілька хвилин.
Крок 6
Подавайте пасту гарячою, за бажанням посипте тертим сиром.