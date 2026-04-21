Ця страва поєднує ніжність вершкового соусу з насиченим смаком бекону та свіжістю шпинату. Вона ідеально підходить для швидкої вечері, коли хочеться чогось смачного без зайвих зусиль. Паста виходить ситною, ароматною та дуже апетитною. Рецепт від Cookpad.

Інгредієнти

Бекон або копчена грудинка 200 г Цибулина жовта 1 шт. Часник 3 зубчики Сметана або вершки 20% 200 г Крем-сир або рікота 100 г Олія для смаження 20 г Вода від варіння макаронів 1 черпак Паприка солодка 1 чайна ложка Орегано 1 чайна ложка Шпинат свіжий 1 упаковка Макарони твердих сортів 200 г Сир тертий (опційно) 50 г

Спосіб приготування:

Крок 1 Підготуйте всі інгредієнти заздалегідь. Бекон наріжте тонкою соломкою, цибулю – дрібним кубиком, а часник подрібніть або пропустіть через прес.

Крок 2 Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте бекон до золотистого кольору. Додайте цибулю та часник, перемішайте і смажте до м’якості та прозорості цибулі.

Крок 3 Додайте сметану або вершки та крем-сир. Ретельно перемішайте до утворення однорідного соусу. Додайте паприку та орегано, знову перемішайте.

Крок 4 Відваріть макарони у підсоленій воді відповідно до інструкції на упаковці. У соус додайте шпинат і готуйте, поки він не зменшиться в об’ємі та не стане м’яким. Влийте трохи води від варіння макаронів і перемішайте до бажаної консистенції.

Крок 5 Додайте готові макарони до соусу та добре перемішайте. Прогрійте все разом кілька хвилин.