Кукурудзяний крохмаль – це простий інгредієнт, який допомагає швидко зробити соус густішим

Іноді соус виходить занадто рідким і не має потрібної текстури. У таких випадках кулінари часто використовують кукурудзяний крохмаль – простий інгредієнт, який допомагає швидко зробити соус густішим. The Spruce Eats розповідає, як правильно загустити соус кукурудзяним крохмалем.

Як працює кукурудзяний крохмаль?

Молекули кукурудзяного крохмалю схожі на маленькі губки. Вони вбирають воду і при цьому розбухають. Те саме відбувається з будь-яким крохмалем. Саме так рис та вівсянка густішають і збільшуються в об’ємі під час варіння на повільному вогні.

Кукурудзяний крохмаль надає рідинам, які він загущує, глянцевий блиск, тому його частіше використовують у солодких соусах та начинках для пирогів, ніж у пікантних соусах та підливах. Проте він дуже добре працює і простий у використанні. Загальне правило: 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю, розведена з 1 столовою ложкою холодної рідини, на кожну чашку рідини, яку ви хочете загустити.

Як загустити соус?

У невеликій мисці перемішайте кукурудзяний крохмаль і воду до утворення однорідної пасти. Ви можете використовувати співвідношення 1:1, тобто 2 столові ложки крохмалю на 2 столові ложки води або іншої рідини. Введіть готову рідину у гарячий соус, і доведіть його до кипіння. Після цього варінь соус на повільному вогні, помішуючи, доки суміш не загусне до бажаної консистенції, приблизно 2 хвилини. Однак не варіть довше, оскільки крохмаль може розпастися, і рідина знову стане рідкою.

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