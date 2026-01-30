Паста-салат із капусти кале у стилі «Цезар». Рецепт дня0
Хрумке листя капусти кале добре тримає форму й не втрачає текстури навіть після охолодження. Густа вершкова заправка з анчоусами, лимоном і сиром додає насиченого смаку, а ароматні сухарні крихти роблять страву особливо апетитною. Салат ідеально підходить для холодної подачі. Рецепт від The New York Times Cooking.
Інгредієнти
|Сіль
|за смаком
|Чорний мелений перець
|за смаком
|Макарони короткої форми
|450 г
|Панірувальні сухарі
|60 г
|Цедра лимона
|з 2 шт.
|Часник
|2 зубчики
|Оливкова олія
|3 ст. л.
|Капуста кале молода
|140 г
|Сир пармезан, тонкі скибки
|45 г
|для заправки:
|Майонез
|240 г
|Сир пармезан, дрібно натертий
|70 г
|Філе анчоусів у олії
|55 г
|Часник
|4 великі зубчики
|Лимонний сік
|80 мл
|Гірчиця діжонська
|4 ч. л.
|Сіль
|за смаком
|Чорний мелений перець
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Закип’ятіть велику каструлю підсоленої води. Відваріть макарони до стану аль денте згідно з інструкцією на упаковці. Відкиньте на друшляк і розкладіть тонким шаром на деко, щоб вони швидше охололи. Відставте.
Крок 2
Розігрійте сковороду на середньому вогні. Додайте панірувальні сухарі, лимонну цедру, натертий часник, 2 столові ложки оливкової олії, дрібку солі та перцю. Постійно помішуйте й обсмажуйте 4–5 хвилин, доки сухарі рівномірно не підрум’яняться й не з’явиться аромат часнику. Зніміть із вогню та остудіть.
Крок 3
Приготуйте заправку. У чаші блендера або кухонного комбайна з’єднайте майонез, натертий сир, анчоуси, часник, лимонний сік, гірчицю, сіль і перець. Збийте на низькій швидкості до однорідної кремової консистенції. Спробуйте й за потреби відрегулюйте смак.
Крок 4
У великій мисці злегка помніть капусту кале руками з рештою оливкової олії, доки вона не стане м’якшою. Додайте охолоджені макарони та приблизно 360 мл заправки. Добре перемішайте.
Крок 5
Накрийте миску й поставте салат у холодильник щонайменше на 4 години або на ніч. Перед подачею додайте скибки сиру, половину сухарів і, за потреби, ще трохи заправки. Обережно перемішайте, посипте рештою сухарів і подавайте одразу.