Хрумке листя капусти кале добре тримає форму й не втрачає текстури навіть після охолодження. Густа вершкова заправка з анчоусами, лимоном і сиром додає насиченого смаку, а ароматні сухарні крихти роблять страву особливо апетитною. Салат ідеально підходить для холодної подачі. Рецепт від The New York Times Cooking.

Інгредієнти

Сіль за смаком Чорний мелений перець за смаком Макарони короткої форми 450 г Панірувальні сухарі 60 г Цедра лимона з 2 шт. Часник 2 зубчики Оливкова олія 3 ст. л. Капуста кале молода 140 г Сир пармезан, тонкі скибки 45 г для заправки: Майонез 240 г Сир пармезан, дрібно натертий 70 г Філе анчоусів у олії 55 г Часник 4 великі зубчики Лимонний сік 80 мл Гірчиця діжонська 4 ч. л. Сіль за смаком Чорний мелений перець за смаком

Спосіб приготування:

Крок 1 Закип’ятіть велику каструлю підсоленої води. Відваріть макарони до стану аль денте згідно з інструкцією на упаковці. Відкиньте на друшляк і розкладіть тонким шаром на деко, щоб вони швидше охололи. Відставте.

Крок 2 Розігрійте сковороду на середньому вогні. Додайте панірувальні сухарі, лимонну цедру, натертий часник, 2 столові ложки оливкової олії, дрібку солі та перцю. Постійно помішуйте й обсмажуйте 4–5 хвилин, доки сухарі рівномірно не підрум’яняться й не з’явиться аромат часнику. Зніміть із вогню та остудіть.

Крок 3 Приготуйте заправку. У чаші блендера або кухонного комбайна з’єднайте майонез, натертий сир, анчоуси, часник, лимонний сік, гірчицю, сіль і перець. Збийте на низькій швидкості до однорідної кремової консистенції. Спробуйте й за потреби відрегулюйте смак.

Крок 4 У великій мисці злегка помніть капусту кале руками з рештою оливкової олії, доки вона не стане м’якшою. Додайте охолоджені макарони та приблизно 360 мл заправки. Добре перемішайте.