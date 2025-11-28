Картопляний салат зі слабосоленою горбушею. Рецепт дня0
До теми
У цьому рецепті все просто: м’яка картопля, ніжна солена риба та кремова заправка, що об’єднує інгредієнти в гармонійний смак. Після охолодження салат стає ще більш виразним і тримає форму ідеально. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Горбуша слабосолена
|300 г
|Картопля
|500 г
|Овочевий бульйон
|500 мл
|Оцет
|20 мл
|Гірчиця
|10 г
|Зелена цибуля
|20 г
|Перець білий мелений
|2 г
|Оливкова олія
|40 мл
|Сіль
|1 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Доведіть воду до кипіння, посоліть та покладіть картоплю в шкірці. Варіть до м’якості. Гарячу картоплю одразу почистьте.
Крок 2
Наріжте дрібно зелену цибулю, частина піде в заправку, частина для подачі.
Крок 3
Змішайте в мисці оцет, оливкову олію, гірчицю, дрібно нарізану зелену цибулю та білий перець. Перемішайте до однорідності.
Крок 4
Поріжте почищену теплу картоплю кружальцями.
Крок 5
Викладіть картоплю в миску, додайте трохи бульйону та заправки й перемішайте. Повторюйте: знову трохи бульйону + заправка + перемішування. Продовжуйте, доки не утвориться м’який кремоподібний соус.
Крок 6
Дрібно наріжте слабосолену горбушу ножем.
Крок 7
Додайте нарізану горбушу до картопляної основи й добре перемішайте. Поставте охолоджуватись у холодильник, бажано на ніч, салат стане густішим та насиченішим.
Крок 8
Викладіть його у формі-кільці, зверху посипте дрібно нарізаною зеленою цибулею та прикрасьте шматочками горбуші.