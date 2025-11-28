У цьому рецепті все просто: м’яка картопля, ніжна солена риба та кремова заправка, що об’єднує інгредієнти в гармонійний смак. Після охолодження салат стає ще більш виразним і тримає форму ідеально. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Горбуша слабосолена 300 г Картопля 500 г Овочевий бульйон 500 мл Оцет 20 мл Гірчиця 10 г Зелена цибуля 20 г Перець білий мелений 2 г Оливкова олія 40 мл Сіль 1 г Спосіб приготування: Крок 1 Доведіть воду до кипіння, посоліть та покладіть картоплю в шкірці. Варіть до м’якості. Гарячу картоплю одразу почистьте. Крок 2 Наріжте дрібно зелену цибулю, частина піде в заправку, частина для подачі. Крок 3 Змішайте в мисці оцет, оливкову олію, гірчицю, дрібно нарізану зелену цибулю та білий перець. Перемішайте до однорідності. Крок 4 Поріжте почищену теплу картоплю кружальцями. Крок 5 Викладіть картоплю в миску, додайте трохи бульйону та заправки й перемішайте. Повторюйте: знову трохи бульйону + заправка + перемішування. Продовжуйте, доки не утвориться м’який кремоподібний соус. Крок 6 Дрібно наріжте слабосолену горбушу ножем. Крок 7 Додайте нарізану горбушу до картопляної основи й добре перемішайте. Поставте охолоджуватись у холодильник, бажано на ніч, салат стане густішим та насиченішим. Крок 8 Викладіть його у формі-кільці, зверху посипте дрібно нарізаною зеленою цибулею та прикрасьте шматочками горбуші.