Пляцок – це традиційна галицька випічка, що поєднує риси пирога й торта. У цьому рецепті лимонний пляцок готують із ніжних бісквітних коржів, цитрусової начинки та вершкового крему. Десерт має яскравий лимонний смак і м’яку кремову текстуру. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Для лимонної маси: Лимони 3 шт. Цукор 200 г Вода 200 мл Яйця курячі 4 шт. Лимонна цедра 1 ч. л. Для коржів: Яйця курячі 10 шт. Борошно пшеничне 350 г Цукор 300 г Розпушувач 18 г Олія 100 мл Для крему: Вершки 33% 500 мл Цукрова пудра 60 г Сир маскарпоне 250 г

Спосіб приготування:

Крок 1 Очистьте лимони від шкірки та білої частини, подрібніть м’якоть у блендері. Перекладіть пюре в сотейник, додайте цукор, воду та цедру, варіть на середньому вогні, постійно помішуючи.

Крок 2 Процідіть масу через сито, вмішайте яйця, поверніть на слабкий вогонь і варіть до загустіння, помішуючи, після чого остудіть.

Крок 3 Поділіть інгредієнти для коржів на дві частини. Збийте білки до стійкої піни, поступово всипайте цукор, додайте жовтки.

Крок 4 Всипте просіяне борошно з розпушувачем, обережно перемішайте, влийте олію та знову перемішайте.

Крок 5 Викладіть тісто на деко з пергаментом і випікайте до готовності, після чого остудіть. Повторіть процес для другого коржа. Розріжте кожен корж навпіл.

Крок 6 Збийте холодні вершки з цукровою пудрою, додайте маскарпоне та збийте до однорідності.