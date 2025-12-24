Ніжний багатошаровий лимонний пляцок0
Пляцок – це традиційна галицька випічка, що поєднує риси пирога й торта. У цьому рецепті лимонний пляцок готують із ніжних бісквітних коржів, цитрусової начинки та вершкового крему. Десерт має яскравий лимонний смак і м’яку кремову текстуру. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Для лимонної маси:
|Лимони
|3 шт.
|Цукор
|200 г
|Вода
|200 мл
|Яйця курячі
|4 шт.
|Лимонна цедра
|1 ч. л.
|Для коржів:
|Яйця курячі
|10 шт.
|Борошно пшеничне
|350 г
|Цукор
|300 г
|Розпушувач
|18 г
|Олія
|100 мл
|Для крему:
|Вершки 33%
|500 мл
|Цукрова пудра
|60 г
|Сир маскарпоне
|250 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Очистьте лимони від шкірки та білої частини, подрібніть м’якоть у блендері. Перекладіть пюре в сотейник, додайте цукор, воду та цедру, варіть на середньому вогні, постійно помішуючи.
Крок 2
Процідіть масу через сито, вмішайте яйця, поверніть на слабкий вогонь і варіть до загустіння, помішуючи, після чого остудіть.
Крок 3
Поділіть інгредієнти для коржів на дві частини. Збийте білки до стійкої піни, поступово всипайте цукор, додайте жовтки.
Крок 4
Всипте просіяне борошно з розпушувачем, обережно перемішайте, влийте олію та знову перемішайте.
Крок 5
Викладіть тісто на деко з пергаментом і випікайте до готовності, після чого остудіть. Повторіть процес для другого коржа. Розріжте кожен корж навпіл.
Крок 6
Збийте холодні вершки з цукровою пудрою, додайте маскарпоне та збийте до однорідності.
Крок 7
Викладайте пляцок шарами, чергуючи коржі, лимонну масу та крем. Поставте десерт у холодильник для стабілізації.