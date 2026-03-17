Це не привід викидати овоч: як прибрати гіркоту редиски
Редиска часто має приємний хрумкий смак, однак навіть свіжа й молода може гірчити. Але це не привід викидати овоч, адже існує кілька простих способів, які допоможуть швидко позбутися неприємного присмаку. Shuba розповідає, як прибрати гіркоту редиски.
Чому редиска гірчить?
Гіркота редиски зазвичай пов’язана з умовами вирощування. Зокрема, вона з’являється через нестачу вологи, коли ґрунт пересихає. Тому редиска потребує регулярного поливу. Також редиска може гірчити через пізнє збирання. Перезріла редиска завжди матиме гіркий присмак, тому треба збирати врожай, коли коренеплоди досягли потрібного розміру – 3-4 сантиметри.
Як прибрати гіркоту редиски?
Позбутися гіркоти можна за допомогою простих кухонних способів:
- Сіль і лимонний сік. Нарізану редиску потрібно посолити та полити соком лимона, перемішати і залишити на 5 хвилин. Перед тим як готувати салат з редискою, промий її під проточною водою. Якщо у вас немає соку лимона, просто присипте редиску сіллю та перемішайте. І знову залиште на 5-10 хвилин, а потім промийте.
- Сметана. У салаті зі сметаною редиска не гірчить. Достатньо злегка перетерти її із сіллю, промити холодною водою, а потім заправити сметаною.
- Вода з лимоном і льодом. Помийте редиску, помістіть в миску, і з половини лимона вичавіть сік і додайте до редиски. У такому розчині потримайте редиску 5-10 хвилин, і потім промийте.
- Сольовий розчин. Редиску можна замочити в солоній воді на пів години. На літр води вам знадобиться чайна ложка солі.