Комахи прогризають мікроскопічні отвори, і вже за кілька днів листя починає в’янути, жовтіти й всихати

Якщо ви помітили, що листя редиски покрите дрібними отворами, – не зволікайте: це явна ознака нашестя хрестоцвітої блішки. Ці дрібні, але надзвичайно ненажерливі комахи здатні буквально за добу знищити всю надземну частину рослини. Без втручання ви ризикуєте залишитися без урожаю соковитої редиски. Як допомогти редисці і врятувати урожай, пише Ua.vestnik.

Чим небезпечна хрестоцвіта блішка

Цей шкідник полюбляє молоді листочки рослин родини капустяних: редиски, капусти, броколі, гірчиці. Його активність різко зростає у теплу суху погоду. Комахи прогризають мікроскопічні отвори, і вже за кілька днів листя починає в’янути, жовтіти й всихати. Рослина зупиняється в рості або повністю гине.

Надійні способи боротьби

Ось два перевірені, екологічні методи, які допоможуть оперативно зупинити шкідника:

створіть «темну зону» – укрийте грядку щільним агроволокном або спанбондом. Це не лише обмежить доступ комах до рослин, а й створить мікроклімат, що не подобається блішкам;

обробіть золою – рясно посипте листя і міжряддя деревним попелом. Попіл діє як подразник і пересушує тіло комахи. Особливо ефективно це робити зранку, коли листя вологе від роси.

На наступний день полийте редиску, але уважно стежте за повторною появою шкідника. За потреби обробку можна повторити кілька разів із проміжком у 3-4 дні. Для підсилення ефекту до золи можна додати трохи тютюнового пилу або червоного перцю – це додатковий відлякувач для комах.

Як уникнути пустої та гіркої редиски

Окрім захисту від шкідників, важливо не забувати про полив. Редиска любить стабільну вологість. Якщо ґрунт пересихає, коренеплоди стають порожнистими, волокнистими або навіть пекучими на смак. Поливайте регулярно, особливо в періоди активного росту.

Багато хто сіє редиску лише навесні, але ця культура чудово піддається вирощуванню і влітку, і восени. А в умовах теплиці або парника її можна висівати навіть узимку. Головне – забезпечити достатнє освітлення, вологу та провітрювання.