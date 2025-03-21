Редиска любить добре дренований суглинний ґрунт

Редиска – одна з найшвидших і найпростіших для вирощування овочевих культур, яка дає перший урожай вже через кілька тижнів після посіву. Важливо правильно визначити час для висіву, щоб отримати здорові та смачні коренеплоди. Оптимальний час для сівби залежить не тільки від температури повітря та ґрунту, а й від фаз Місяця. Як саме і коли можна садити редиску на городі, пише ТСН.

Коли сіяти редиску

Редиска – холодостійка культура, тому її можна сіяти дуже рано. В залежності від сорту та вашого регіону, сіяти її можна вже навесні, а також в кінці осені для підзимового вирощування.

ранньостиглі сорти : посів можна починати, коли температура ґрунту досягне +2 градуси. Це зазвичай відбувається в березні або квітні, коли температура повітря прогрівається до 15-18 градусів;

: посів можна починати, коли температура ґрунту досягне +2 градуси. Це зазвичай відбувається в березні або квітні, коли температура повітря прогрівається до 15-18 градусів; середньостиглі сорти : ці сорти висаджуються в червні, але вони потребують особливої уваги, оскільки при довгому світловому дні можуть почати цвісти;

: ці сорти висаджуються в червні, але вони потребують особливої уваги, оскільки при довгому світловому дні можуть почати цвісти; пізні сорти : для цих сортів посів здійснюється в серпні або вересні, в залежності від кліматичних умов вашого регіону;

: для цих сортів посів здійснюється в серпні або вересні, в залежності від кліматичних умов вашого регіону; підзимовий посів: насіння висівають в листопаді перед першими заморозками. Це дозволяє редисці прорости ранньою весною, коли тепло прийде, і забезпечити ранній урожай великих і соковитих коренеплодів.

Сприятливі дні для посіву редиски в 2025 році

березень : сприятливими днями для посіву є 1, 4, 5, 8, 9, 18, 19, 23, 24, 27 та 31 березня. Уникайте посіву 14, 28, 29 та 30 березня, оскільки ці дні є несприятливими.

: сприятливими днями для посіву є Уникайте посіву 14, 28, 29 та 30 березня, оскільки ці дні є несприятливими. квітень : хороші дні для сівби – 1, 4, 5, 14, 15, 19, 20, 23, 24 та 25 квітня . Несприятливими є 13, 26, 27 та 28 квітня.

: хороші дні для сівби – . Несприятливими є 13, 26, 27 та 28 квітня. травень: найкращі дні для посіву – 1, 2, 3, 11, 16, 17, 21, 22, 25, 29 та 30 травня. Уникайте посіву 12, 26, 27 та 28 травня.

Як правильно садити редиску

Редиска любить добре дренований суглинний ґрунт. У піщаних ґрунтах вона росте, але потребує частого поливу. Кращий варіант – висаджувати редиску на піднятих грядках висотою не менше 20 см. Такі грядки допомагають забезпечити кращу аерацію коренів і швидкий ріст.

Підготовка ґрунту полягає в його копанні, розбиванні грудок і внесенні органічних добрив. Якщо грядка була підготовлена ще восени, навесні достатньо просто її розпушити на глибину 5 см та рясно полити.

Не забувайте, що для редиски важливо, аби на неї хоча б половину дня падало сонце. Це особливо важливо на початку вегетації. У червні ж необхідно подбати про тінь, оскільки прямі сонячні промені можуть пошкодити рослину.

Редиска та сівозміна

Одне з головних правил для хорошого врожаю – не саджати культури однієї родини на одному й тому ж місці кілька років поспіль. Редиска належить до родини хрестоцвітих, до якої також відносяться капуста, ріпа, гірчиця та інші. Для запобігання хвороб і шкідників рекомендується садити редиску на одному місці не частіше, ніж раз на 3-4 роки.

Редиска прекрасно росте після гарбуза, помідорів, картоплі, кабачків, гороху. Хорошими сусідами для неї є часник, цибуля, шпинат, морква, а також бобові та інші види капусти.