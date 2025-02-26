Редиску можна висаджувати дуже рано

Редиска – це один із найбільш поширених овочів, які висаджують у березні для отримання раннього та рясного врожаю. Однак для досягнення найкращих результатів важливо вибирати відповідні сорти, що враховують кліматичні умови України та вимоги до вирощування цієї культури. Про найкращі сорти редиски пише «РБК-Україна».

«Французький сніданок»

Цей ранньостиглий сорт вражає своєю швидкістю дозрівання – коренеплоди можна збирати вже через 20-25 днів після посіву. Вони мають циліндричну форму з червоно-білим кольором та ніжний, трохи гострий смак. Цей сорт відомий своєю стабільною врожайністю і стійкістю до розтріскування. Він ідеально підходить для посадки ранньою весною, а також для вирощування під плівкою.

«Сора»

Це ультраранній сорт, який дає врожай всього через 18-20 днів. Коренеплоди округлі, яскраво-червоні, рівні, з хрусткою та соковитою м'якоттю. Цей сорт добре підходить для отримання ранньої продукції, особливо пучкової редиски, і характеризується високою товарністю. Крім того, «Сора» має високу стійкість до стрілкування, що важливо для ранньої посадки.

«Червоний велетень»

Це середньостиглий сорт, що дозріває за 30-35 днів. Як можна здогадатися з назви, коренеплоди цього сорту досить великі – вони можуть важити до 150 г. М'якоть біла, соковита і має слабо-гострий смак. «Червоний велетень» відрізняється високою врожайністю і хорошою здатністю до зберігання, що робить його вдалим вибором для використання в їжу та переробки.

«Дієго»

Цей ранній гібрид дозріває за 23-25 днів. Коренеплоди мають насичений червоний колір і рівні розміри. «Дієго» дуже цінується за високу врожайність, стійкість до стрілкування і чудові смакові якості. М'якоть цього сорту щільна, соковита та без гіркоти, що робить його ідеальним для різних варіантів використання. Гібрид також відзначається стійкістю до основних хвороб редиски.

«Селеста F1»

Ще один ранньостиглий гібрид, який дозріває за 20-23 дні. Цей сорт має круглі, яскраво-червоні, рівні коренеплоди. «Селеста F1» також є дуже врожайним, а його плоди відзначаються приємним смаком і соковитістю. Гібрид стійкий до розтріскування і добре переносить різні погодні умови, що робить його одним із найпопулярніших серед садівників.

«Рондар F1»

Ранньостиглий гібрид, який дозріває за 22-25 днів. Коренеплоди цього сорту округлі, яскраво-червоні, з тонким корінцем. «Рондар F1» відомий своєю високою врожайністю та стійкістю до стрілкування. М'якоть біла, соковита, з приємним слабо-гострим смаком. Гібрид добре адаптується до перепадів температур і підходить для вирощування в різних регіонах України.

Рекомендації з вирощування

Редиску можна висаджувати дуже рано. Щоб отримати ранній врожай, можна використовувати плівкові укриття або теплиці. Рекомендується проводити повторні посіви кожні 2-3 тижні до середини травня, а потім – з кінця серпня до середини вересня для осіннього збору.

Редиска надає перевагу сонячним, добре освітленим місцям з пухким, родючим ґрунтом. Кращими попередниками для неї є картопля, огірки, помідори та бобові. Перед посадкою слід перекопати та розпушити ґрунт, додавши органічні добрива (компост чи перегній). Якщо ґрунт важкий, його можна поліпшити за допомогою піску або торфу.

Насіння редиски висівають на глибину 1-2 см з відстанню між рядами 10-15 см. Після посіву ґрунт потрібно трохи ущільнити і полити.

Догляд за редискою включає регулярне зволоження, розпушування ґрунту, проріджування сходів (за необхідності) та підживлення. Важливо слідкувати за рівнем вологості ґрунту, особливо під час формування коренеплодів, щоб забезпечити рослинам оптимальні умови для росту.