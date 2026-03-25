З приходом тепла часник швидко переходить у фазу активного росту. Саме зараз формується майбутній урожай. Через слабку кореневу систему рослина не здатна самостійно отримати всі необхідні елементи з ґрунту, тому потребує додаткового живлення. Чим підживити часник, пише «Сільський господар».

До чого призводить нестача поживних речовин

Якщо не підживити часник вчасно, це одразу позначиться на результаті. Головки виростають дрібними, зубчики стають пухкими, а сама рослина втрачає стійкість до хвороб і несприятливих умов.

Чим підживити часник у березні

На початку сезону найбільше значення має азот, саме він відповідає за ріст зеленої маси. Водночас важливими залишаються й інші елементи, які впливають на формування міцних головок.

Найефективніші варіанти підживлення:

компост, який покращує структуру ґрунту і допомагає утримувати вологу;

настій кропиви як природне джерело азоту;

розбавлений пташиний послід для стимуляції росту;

деревна зола, що сприяє формуванню великих головок;

кавова гуща, яка додатково живить і покращує властивості ґрунту.

Як правильно вносити добрива

Головне правило – не підживлювати сухий ґрунт. Перед внесенням добрив грядку потрібно зволожити, щоб коренева система могла ефективно засвоїти поживні речовини. Інакше користі від підживлення буде значно менше.

Що посадити поруч із часником

Щоб максимально використати площу, між рядами можна висадити культури з коротким періодом росту. Вони не заважають часнику і навіть допомагають утримувати вологу.

Добре підходять:

шпинат;

редис;

рукола;

листові салати.

Чому важливо не зволікати

Березень – це короткий, але вирішальний період. Якщо встигнути правильно підживити часник до стабільного потепління, рослина отримає сильний старт і сформує великі, щільні головки.