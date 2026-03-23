Ніколи не підживлюйте цим цибулю: ця одна помилка коштуватиме всього врожаю
Навесні цибуля активно нарощує зелену масу та коріння, тому багато хто прагне підживити її для швидшого росту. Проте саме в цей період легко припуститися помилки, яка може звести всі зусилля нанівець. Про це пише Storinka.
Найбільш небезпечним варіантом є свіжий гній. Хоча його часто вважають універсальним добривом, для цибулі він зовсім не підходить.
Чому свіжий гній шкодить
Свіжий гній містить велику кількість активних речовин і аміаку. Під час розкладання він виділяє тепло та агресивні сполуки, які негативно впливають на ніжну кореневу систему.
У результаті рослина отримує своєрідний опік, що одразу позначається на її стані.
Ознаки пошкодження рослин
Після внесення такого добрива цибуля часто реагує помітними змінами:
- листя жовтіє і підсихає;
- ріст сповільнюється;
- цибулини формуються слабкими;
- зростає ризик розвитку хвороб.
Усе це значно знижує якість і кількість врожаю.
Чому його все ще використовують
Причина криється у старих підходах до городництва, коли органічні добрива вносили без урахування особливостей культур. Сьогодні вже відомо, що цибуля особливо чутлива до свіжої органіки.
Такі добрива краще вносити заздалегідь – восени, щоб вони встигли перепріти.
Чим підживлювати цибулю навесні
Для весняного підживлення краще обирати безпечні варіанти з помірним вмістом азоту. Добре підходять:
- аміачна селітра;
- карбамід у невеликій кількості;
- комплексні добрива з азотом і калієм.
Важливо дотримуватися помірності: приблизно 10–15 грамів на квадратний метр цілком достатньо.
Цибуля потребує азоту лише на початковому етапі росту. Якщо підживлювати її пізніше, рослина формує слабкі цибулини, які гірше зберігаються.