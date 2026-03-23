Навесні цибуля активно нарощує зелену масу та коріння, тому багато хто прагне підживити її для швидшого росту. Проте саме в цей період легко припуститися помилки, яка може звести всі зусилля нанівець. Про це пише Storinka.

Найбільш небезпечним варіантом є свіжий гній. Хоча його часто вважають універсальним добривом, для цибулі він зовсім не підходить.

Чому свіжий гній шкодить

Свіжий гній містить велику кількість активних речовин і аміаку. Під час розкладання він виділяє тепло та агресивні сполуки, які негативно впливають на ніжну кореневу систему.

У результаті рослина отримує своєрідний опік, що одразу позначається на її стані.

Ознаки пошкодження рослин

Після внесення такого добрива цибуля часто реагує помітними змінами:

листя жовтіє і підсихає;

ріст сповільнюється;

цибулини формуються слабкими;

зростає ризик розвитку хвороб.

Усе це значно знижує якість і кількість врожаю.

Чому його все ще використовують

Причина криється у старих підходах до городництва, коли органічні добрива вносили без урахування особливостей культур. Сьогодні вже відомо, що цибуля особливо чутлива до свіжої органіки.

Такі добрива краще вносити заздалегідь – восени, щоб вони встигли перепріти.

Чим підживлювати цибулю навесні

Для весняного підживлення краще обирати безпечні варіанти з помірним вмістом азоту. Добре підходять:

аміачна селітра;

карбамід у невеликій кількості;

комплексні добрива з азотом і калієм.

Важливо дотримуватися помірності: приблизно 10–15 грамів на квадратний метр цілком достатньо.

Цибуля потребує азоту лише на початковому етапі росту. Якщо підживлювати її пізніше, рослина формує слабкі цибулини, які гірше зберігаються.