Цибуля досить витривала до короткочасного похолодання, однак швидше проростає у добре прогрітому ґрунті

Цибуля є однією з найпоширеніших культур на городах. Вона невибаглива у вирощуванні, проте для отримання великих і соковитих цибулин потрібно правильно обрати час посадки та підготувати ґрунт. Весна вважається найкращим періодом для висаджування цієї культури. Якщо дотримуватися основних правил, можна отримати щедрий урожай уже в кінці літа. Коли і як садити, пише УНІАН.

Коли сіяти цибулю навесні

Цибуля досить витривала до короткочасного похолодання, однак швидше проростає у добре прогрітому ґрунті. Найкраще висаджувати її тоді, коли температура землі підніметься приблизно до +12°C.

У більшості регіонів сприятливі умови для посадки з’являються в середині квітня. Для роботи на городі краще обрати сухий і теплий день.

Як підготувати ділянку для посадки

Для цибулі обирають добре освітлену ділянку. Важливо, щоб рослини не перебували в тіні інших культур. Також бажано, щоб місце було трохи підвищеним і не затримувало надлишок вологи.

Перед посадкою землю перекопують і додають органічні добрива. Добре підходить компост або перепрілий гній приблизно п’ять кілограмів на квадратний метр. Корисно також внести деревну золу.

За кілька днів до висаджування землю розпушують і злегка ущільнюють. Потім її поливають теплою водою. Це допомагає створити сприятливі умови для проростання.

Як сіяти цибулю насінням

Насіння цибулі висівають для отримання сіянки, яку використовують для вирощування ріпчастої цибулі наступного року. Для посіву краще використовувати свіже насіння, якому не більше двох років.

Перед висіванням насіння можна замочити приблизно на дванадцять годин у теплій воді. Це покращує схожість. Для зручності під час посіву насіння іноді змішують із сухим піском.

На грядці роблять борозни глибиною приблизно один сантиметр. Відстань між рядками залишають близько п’ятнадцяти сантиметрів. Насіння розкладають через два сантиметри одне від одного, після чого засипають землею та поливають теплою водою.

Як садити цибулю-сіянку навесні

Цибуля-сіянка – це маленькі цибулини, з яких виростає повноцінна ріпчаста цибуля. Перед посадкою їх перебирають і видаляють пошкоджені або підгнилі цибулини.

Для кращого результату сіянку іноді замочують у теплій воді або слабкому розчині марганцівки приблизно на дванадцять годин.

На грядці роблять борозни глибиною приблизно десять сантиметрів на відстані близько п’ятнадцяти сантиметрів одна від одної. Цибулини висаджують приблизно через десять сантиметрів і засипають землею.

Догляд за цибулею після посадки

Через кілька тижнів після посадки рослини можна підживити органічними або мінеральними добривами. Проте ця культура досить невибаглива і часто добре росте навіть без додаткового підживлення.