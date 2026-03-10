Горщики під розсаду можна зробити з підручних кухонних матеріалів

Підготовка розсади часто потребує великої кількості невеликих ємностей, які зазвичай купують у магазинах. Проте багато дачників знаходять простіші та дешевші варіанти. Для цього можна використати підручні матеріали, які зазвичай є у кожному домі. З чого зробити горщики під розсаду, пише «Преса».

Пластикові склянки

Використовуйте пластикові склянки різного розміру для посіву насіння та вирощування сіянців. Менші ємності підійдуть для пророщування, а більші можна застосувати після пікірування рослин. Також використовуйте стаканчики з-під йогуртів або сметани.

Зробіть на дні кілька невеликих отворів для відведення зайвої вологи. Поставте всі ємності на піднос, щоб було зручніше доглядати за рослинами. Під час пересаджування легко витягніть рослину, злегка натиснувши на дно склянки.

Втулки від туалетного паперу

Застосовуйте картонні втулки як невеликі горщики для розсади. За потреби розріжте їх навпіл, щоб отримати компактні ємності.

Зробіть чотири надрізи на нижній частині втулки приблизно на третину її висоти. Загніть отримані частини всередину, щоб утворити дно. Наповніть ємність ґрунтом і посійте насіння.

Висаджуйте розсаду у відкритий ґрунт разом із картонною основою. Матеріал швидко розкладається у землі та не заважає росту коріння.

Чайні пакетики

Використовуйте чайні пакетики як невеликі ємності для пророщування насіння. Акуратно зріжте верхню частину пакетика.

Не виймайте чайне листя, а просто додайте трохи ґрунту. Розмістіть пакетики щільно один біля одного на підносі з бортиками, щоб вони тримали форму. Пересаджуйте рослини разом із пакетиком, адже папір швидко розкладається у ґрунті.

Яєчна шкаралупа

Підготуйте шкаралупу від яєць для рослин із невеликою кореневою системою. Використовуйте половинки з акуратно відбитою верхівкою.

Зробіть у нижній частині маленький отвір для дренажу. Поставте шкаралупу у лоток для яєць, насипте всередину ґрунт і посійте насіння. За потреби накрийте лоток кришкою, щоб створити сприятливі умови для проростання.

Висаджуйте рослини разом зі шкаралупою, яка поступово розкладеться у ґрунті та збагатить його кальцієм.

Фільтр-пакети для кави

Використовуйте паперові фільтр-пакети для кави як зручну тару для розсади. Наповніть кожен пакет приблизно наполовину ґрунтом і посійте насіння.

Розставте пакетики щільно на підносі з бортиками, щоб вони не перекидалися. Під час пересаджування помістіть рослину в ґрунт разом із паперовим пакетом, оскільки матеріал є екологічним і легко розкладається.