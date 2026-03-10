Полікарбонат вважається одним із найміцніших і найсучасніших матеріалів

Вибір матеріалу для парника є важливим рішенням для кожного власника саду чи городу. Від цього залежить мікроклімат усередині конструкції, розвиток рослин і тривалість періоду вирощування. Найпоширенішими матеріалами для накриття парників є агроволокно, поліетиленова плівка та полікарбонат. Кожен із них має свої особливості, переваги та обмеження. Детальніше про це пише Rami.

Парники з агроволокна

Агроволокно – це синтетичний матеріал, виготовлений із поліпропіленових волокон. Його часто застосовують для захисту рослин від холоду, сонячних опіків і різких погодних змін.

Однією з головних переваг агроволокна є його легкість і здатність пропускати повітря. Матеріал забезпечує рівномірне освітлення, зберігає вологу в ґрунті та створює сприятливі умови для росту рослин. Завдяки повітропроникності рослини отримують достатньо кисню, що позитивно впливає на їхній розвиток.

Разом із тим агроволокно поступається іншим матеріалам за довговічністю. Воно може пошкоджуватися через сильний вітер або механічний вплив. Крім того, такий матеріал утримує тепло гірше, ніж інші варіанти покриття, тому в регіонах із прохолодною весною його використовують переважно для тимчасового укриття.

Парники з плівки

Поліетиленова плівка є одним із найпопулярніших матеріалів для парників. Вона приваблює доступною ціною та простотою використання.

Плівка добре утримує тепло і створює парниковий ефект, який сприяє швидкому росту рослин. Її легко закріпити на каркасі, а у разі пошкодження матеріал можна без труднощів замінити.

Однак плівка має і певні недоліки. Під впливом сонячного випромінювання та температурних перепадів вона поступово втрачає міцність, тому часто потребує заміни через кілька сезонів. Крім того, матеріал не відзначається високою стійкістю до механічних пошкоджень і може рватися під час сильного вітру або граду.

Парники з полікарбонату

Полікарбонат вважається одним із найміцніших і найсучасніших матеріалів для тепличних конструкцій. Це прозорий пластик, який поєднує високу міцність і добру світлопроникність.

Полікарбонат добре утримує тепло, що дозволяє підтримувати стабільну температуру всередині парника. Завдяки цьому сезон вирощування можна розпочинати раніше навесні та продовжувати восени. Матеріал також стійкий до сильного вітру, снігового навантаження та інших несприятливих погодних умов.

Ще однією перевагою є тривалий термін служби. Полікарбонатні конструкції можуть використовуватися понад десять років. Водночас цей матеріал має і свої особливості: він значно дорожчий за інші варіанти і потребує більш ретельного монтажу.

Основні відмінності матеріалів

За вартістю найбільш доступним варіантом є плівка. Агроволокно займає середню позицію, тоді як полікарбонат належить до найдорожчих матеріалів.

За терміном служби поліетиленова плівка використовується приблизно від одного до трьох сезонів, спеціальна теплична плівка – до шести сезонів. Агроволокно може служити приблизно три–п’ять сезонів, а полікарбонат – від десяти до п’ятнадцяти років.

За здатністю утримувати тепло полікарбонат має найкращі показники. Плівка забезпечує середній рівень теплоізоляції, а агроволокно утримує тепло найменше.

Щодо встановлення, то агроволокно і плівку закріпити значно простіше. Монтаж полікарбонатної конструкції потребує більше часу, матеріалів і точності.