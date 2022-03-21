Ресурси ґрунту в теплиці обмежені: їх ніколи не вистачає на весь період вегетації і плодоношення

Попри те, що теплиця дає можливість отримувати урожай швидше, ніж на відкритому ґрунті, та не залежати від зміни погоди, не всі господарі поспішають їх встановлювати. Отримання хорошого врожаю в теплиці – це можливість, а не гарантія, адже теплиці та парники потребують постійного та ретельного догляду. Ці конструкції мають низку недоліків, які можуть для садівника переважити все потенційні переваги. «Зелена садиба» розповідає, про що варто пам’ятати, якщо ви збираєтеся встановити теплицю.

1. Пряма залежність врожайності від догляду.

Теплиця – це закрита система для вирощування рослин, у якій постачання всіх ресурсів – світла, води, повітря, поживних речовин – відбувається лише за допомогою господарів. Навіть кілька пропусків у догляді можуть позбавити вас урожаю. Натомість овочі у відкритому ґрунті мають, як мінімум, шанс на виживання без будь-якого догляду з боку садівника протягом тривалого часу.

2. Постійна ретельна робота з ґрунтом.

Відновлювати родючість, підтримувати текстуру, оздоровлювати землю потрібно так само, як і на городі. Але об’єм землі у теплиці обмежений, її ресурси швидко вичерпуються, а природні процеси повністю виключені. Землю доведеться часто міняти: навіть при ідеальному догляді – мінімум кожні 5 років. Щороку вручну доведеться забезпечувати якісну культивацію, внесення і рівномірне розподілення зрілої органіки, постійну підтримку активних мікроорганізмів завдяки біопрепаратам.

3. Складність сівозміни.

Правила нормального чергування та вирощування здорового врожаю овочів передбачає сівозміну з паузою, як мінімум, у три роки між рослинами, що представляють одне сімейство. У теплиці така сівозміна неможлива, і її переважно будують для конкретних культур – наприклад, огірків чи помідорів, тому з кожним садовим сезоном збільшуються ризики ураження хворобами, специфічними для цих рослин і їх родичів.

Щоб запобігти цьому, потрібно вживати додаткових заходів – сіяти сидерати, оздоровлювати, змінювати землю, розраховувати переміщення видів у окремі зони теплиці, посилювати профілактику.

4. Складне сусідство через обмежену площу.

Теплицю рідко облаштовують лише для одного виду рослин, а змішування видів вимагає досвіду і розрахунків, що підвищує ризики для всіх рослин відразу. Більшість типових тепличних овочів взагалі не сумісні. Наприклад, огірки та помідори вимагають різної вологості і температур. Водночас змішування різних видів пасльонових у одній теплиці в рази підвищує шанс появи шкідників та хвороб. Навіть сусідство з квітами чи ягодами все одно проблемне, бо так кількість потенційних хвороб лише зростає.

5. Безперебійне забезпечення водою.

Якщо рослини на відкритих грядках поливають лише у періоди посухи, коли дощів недостатньо, то в теплиці забезпечувати рослини вологою потрібно постійно самотужки. Навіть якщо ви обладнали водопровідну систему, витрати води на регулярний полив рослин у теплиці будуть величезними. А якщо автополиву немає, то перенесення води у великій кількості стане чималим фізичним навантаженням.

Крім того, рослини в теплиці не зможуть витримати тривалих перебоїв з поливами. Дуже важливо підтримувати ідеальну вологість ґрунту, адже у теплиці рослини настільки ж чутливі до перезволоження чи посухи, як і будь-які кімнатні або контейнерні рослини. Залишити теплицю напризволяще і гайнути в тривалу відпустку не вдасться, і навіть автополив потрібно контролювати та перевіряти.

6. Підвищена потреба в добривах.

Ресурси ґрунту в теплиці обмежені: їх ніколи не вистачає на весь період вегетації і плодоношення, а якщо не вносити достатньо органіки, потреба в підживленнях виникає вже з самого початку. У теплиці добрива вносять значно частіше, ніж на відкритих грядках – зазвичай мінімум 3-4 рази, а часто і кожні 2-3 тижні.

Більше добрив і менше природних ресурсів означає більший ризик підвищення рівня нітратів та токсинів у плодах. Для органічного землеробства без утримання свійських тварин забезпечення гарного запасу якісних біодобрив з перевіреними характеристиками може стати проблемою.

7. Забезпечення вентиляції.

Якщо ви не обладнали теплицю повним клімат-контролем та автоматичною системою провітрювання, то реагувати на будь-які зміни температури та сигнали рослин доведеться самостійно. Теплиця захищає рослини, але без провітрювання швидко перетворюється на токсичне середовище.

8. Постійна профілактика та боротьба з шкідниками і хворобами.

Якщо рослини в теплиці були здорові минулого року, це не гарантує відсутність проблем у наступному. Неможливість дотримуватися сівозміни і правил сумісності, підвищена вологість створюють дуже сприятливі умови для хвороб і плісняви. Без регулярних профілактичних обробок проблем не уникнути. Теплиці дезінфікують та обробляють після завершення сезону та навесні, перед наступним, якщо минулого року рослини хворіли – ще частіше. Крім того, потрібно дбати ще й про оздоровлення ґрунту.

Проте жодна профілактика не гарантує повну відсутність проблем. Якщо у теплиці відбувається зараження, з’являються сліди інфекцій, вірусів, хвороб чи шкідників, вони розповсюджуються всюди за лічені дні, і зупинити процес надскладно. Подолати хвороби й комах біологічними засобами в теплиці складно, а застосування хімікатів може мати великі наслідки для рослин. Саме тому тепличні овочі в продажу майже нерозривно пов’язані з хімією.

9. Ідеальний порядок.

Гігієна та ідеальні санітарні умови у теплиці – гарантія того, що у вирощуванні рослин не буде проблем. Бруд, сміття, пил, в тому числі у робочій зоні можуть призвести до поширення шкідників і хвороб.

10. Постійний ремонт.

Щороку, а краще декілька разів на рік у теплиці потрібно перевіряти всі конструкції, особливо рухомі механізми, з’єднання, основні матеріали (плівку, скло, полікарбонат). Маленькі сколи, тріщини, іржа, корозія в режимі підвищеної вологості вже за рік можуть обернутися потребою в великому ремонті. Проблеми швидко наростають, варто лиш щось запустити. У будь-якій теплиці щороку потрібно щось підфарбовувати, змащувати, змінювати, підкручувати, лагодити – і цей процес ніколи не завершується.

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