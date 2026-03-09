Цей спосіб часто використовують під час спекотної погоди або короткої відсутності вдома

Практичний пристрій для поливу кімнатних або садових рослин можна зробити з простих матеріалів. Для цього знадобиться лише пластикова пляшка та звичайна ватна паличка. Така конструкція допомагає поступово зволожувати ґрунт, коли немає можливості регулярно поливати рослини. Як зробити крапельний полив власноруч, пише Kurazh.

Цей спосіб часто використовують під час спекотної погоди або короткої відсутності вдома, щоб рослини отримували воду поступово.

Підготовка матеріалів

Спочатку потрібно підготувати ватну паличку. Її розрізають ножицями так, щоб залишилася частина трохи менша за половину.

Після цього беруть пластикову кришку від пляшки та роблять у ній невеликий отвір точно по центру. Це можна зробити шилом, дрилем або іншим гострим інструментом. Важливо, щоб отвір не був занадто великим.

Потім відрізану частину ватної палички вставляють у зроблений отвір. Вона повинна триматися щільно. Для кращої герметичності можна нанести трохи клею навколо місця з’єднання та дочекатися, поки він повністю висохне.

Збірка конструкції

Далі пляшку потрібно наповнити водою приблизно до середини та щільно закрутити кришку.

Щоб конструкція була стійкою, до пляшки можна прикріпити кілька дерев’яних шпажок. Їх фіксують гумками, ниткою або скотчем. Шпажки мають виступати трохи нижче горлечка, щоб пляшку можна було легко перевернути та вставити у ґрунт.

Як працює такий полив

Коли пляшку перевертають і встановлюють у землю біля рослини, ватний наконечник починає поступово пропускати воду.

Він працює як невеликий дозатор: вода надходить до ґрунту повільно, крапля за краплею. Завдяки цьому коріння рослини отримує вологу рівномірно.