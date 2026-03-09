У період цвітіння зазвичай не рекомендують проводити підживлення

З початком весни у власників садових ділянок з’являється чимало роботи. Потрібно підготувати ґрунт до нового сезону, подбати про дерева та ягідні кущі. Особливої уваги потребують аґрус і смородина, адже правильний догляд безпосередньо впливає на кількість і якість майбутнього врожаю. Чим підживити кущі, пише УНІАН.

Коли підживлювати аґрус

Перше весняне підживлення зазвичай проводять наприкінці березня або на початку квітня. У цей час ґрунт уже трохи прогрівається, а рослина ще не почала активно цвісти.

Друге підживлення виконують приблизно через два тижні після першого. Ще через два тижні проводять третє. Така схема допомагає поступово забезпечити рослину поживними речовинами у період активного росту.

Які добрива підходять для аґрусу

Аґрус добре реагує на різні види добрив, особливо на ті, що містять основні елементи живлення.

Азотні добрива стимулюють ріст пагонів і листя. Для підживлення часто використовують аміачну або калієву селітру.

Калійно-фосфорні добрива сприяють формуванню зав’язі та покращують смакові якості ягід. Серед поширених варіантів – сульфат калію або суперфосфат.

Сечовина також підходить для весняного підживлення. Вона поступово засвоюється рослинами, тому помітний ефект може з’явитися через кілька тижнів після внесення.

Крім мінеральних сумішей, інколи застосовують біологічні препарати, що містять корисні мікроорганізми. Вони допомагають оздоровити ґрунт і покращують засвоєння поживних речовин.

Чи потрібно підживлювати аґрус під час цвітіння

У період цвітіння зазвичай не рекомендують проводити підживлення. Краще дочекатися моменту, коли почне формуватися зав’язь. Саме тоді рослина особливо потребує поживних речовин.

У цей період добре підходять комплексні мінеральні добрива, що містять азот, калій і фосфор. Вони підтримують розвиток ягід і сприяють формуванню більшого врожаю.