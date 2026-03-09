Під час щеплення важливо враховувати сумісність культур

Поки плодові дерева перебувають у стані спокою, садівникам варто подбати про заготівлю живців для весняного щеплення. Через кілька тижнів у рослинах починається активний рух соку, і підготувати якісний матеріал буде значно складніше. Як це зробити, ділиться «Зелена планета».

Які живці підходять для щеплення

Для щеплення зазвичай використовують рівні однорічні пагони минулого року. Вони повинні бути міцними та мати добре сформовані бруньки.

Саме такі пагони найкраще приживаються після щеплення і швидко починають розвиватися у новому сезоні. При виборі живців важливо звертати увагу на їхній стан, вони мають бути здоровими, без пошкоджень і ознак хвороб.

Як правильно зберігати живці

Після зрізання живці бажано зберігати у прохолодному місці. Найчастіше їх кладуть у поліетиленовий пакет і поміщають у холодильник.

Такий спосіб дозволяє зберегти стан спокою до моменту проведення щеплення. Оптимальний час для процедури зазвичай настає в середині березня або на початку квітня.

Деякі садівники додатково покривають зрізи воском, щоб зменшити втрату вологи. Проте за правильного зберігання живці можуть добре зберігатися і без цього.

Важливе правило під час щеплення

Під час проведення щеплення важливо дотримуватися простого принципу. Підщепа має вже почати пробуджуватися після зимового спокою, тоді як прищепа повинна залишатися прохолодною.

Завдяки цьому рослина швидше утворює нове з’єднання тканин, а живець легше приживається.

Простий спосіб щеплення

Для тих, хто не має великого досвіду роботи з садовим ножем, існує простіший спосіб щеплення. У цьому випадку можна використати дриль або шурупокрут.

Спочатку потрібно підібрати свердло, яке відповідає товщині живця. Потім у гілці або стовбурі роблять похилий отвір під корою. Після цього живець щільно вставляють у підготовлений отвір.

Щоб захистити місце з’єднання, його герметизують. Для цього використовують садовий вар, парафін, фарбу або інші матеріали, які допомагають запобігти втраті вологи та проникненню інфекцій.

Які культури можна щепити

Під час щеплення важливо враховувати сумісність культур. Найкраще поєднувати дерева одного виду.

Наприклад, яблуню зазвичай щеплюють на яблуню. Кісточкові культури також добре поєднуються між собою. На одному дереві інколи можна виростити кілька сортів сливи, персика або нектарина.

Також бажано поєднувати сорти зі схожими строками дозрівання. Ранні сорти краще щепити разом із ранніми, а пізні – з пізніми.

Як створити дерево з кількома сортами

Завдяки щепленню можна створити так зване дерево-сад. У такому випадку на одному стовбурі ростуть різні сорти фруктів.

Щоб нова гілка розвивалася правильно, під час встановлення живця варто звернути увагу на напрямок бруньки. Вона повинна бути спрямована назовні. Це дозволить сформувати міцну та правильно розташовану гілку.