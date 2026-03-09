Існує простий настій із доступних інгредієнтів, який сприяє утворенню більшої кількості квіткових бруньок

Полуниця є однією з найпопулярніших ягід на присадибних ділянках. Щоб кущі формували великі, соковиті та ароматні плоди, рослинам потрібен належний догляд і своєчасне підживлення. Багато досвідчених городників віддають перевагу натуральним добривам, які допомагають рослинам активно розвиватися і формувати щедрий урожай. Коли і чим підживити полуницю, пише «Главред».

Існує простий настій із доступних інгредієнтів, який сприяє утворенню більшої кількості квіткових бруньок. Завдяки цьому підвищується врожайність, а ягоди виростають більшими та солодшими. Крім того, складові настою допомагають захищати рослини від грибкових захворювань і деяких шкідників.

Натуральний настій для підживлення полуниці

Для приготування підживлення знадобляться прості інгредієнти, які зазвичай є в кожному домі. Кожен із них виконує важливу функцію у живленні рослин.

Цибулеве лушпиння містить багато корисних мікро- і макроелементів. Воно також багате на фітонциди, які пригнічують розвиток грибків і бактерій у ґрунті та сприяють здоровому росту рослин. Окрім цього, лушпиння допомагає відлякувати деяких шкідників.

Чорний чай містить речовини, що зміцнюють рослину та стимулюють розвиток бруньок. Завдяки цьому полуниця швидше починає цвісти і формує більше зав’язей.

Цукор є джерелом глюкози, яка бере участь у процесах росту рослин. Він сприяє формуванню більших ягід і покращує їхній смак та аромат.

Дріжджі активізують процеси бродіння у настої. Вони збагачують розчин корисними речовинами та мікроелементами, серед яких калій, кальцій, магній і фосфор. Таке підживлення сприяє активному розвитку рослин.

Йод допомагає зміцнити рослину та створює додатковий захист від грибкових хвороб.

Як приготувати підживлення

Для початку в невелику посудину покладіть цибулиння та чай. Суміш залийте окропом і залиште настоюватися приблизно на дві години, поки рідина не набуде насиченого золотистого кольору та повністю не охолоне.

Після цього додайте до настою чайну ложку цукру, третину чайної ложки дріжджів і одну краплю йоду. Усе добре перемішайте.

Отриманий концентрат потрібно розвести у десяти літрах води.

Як правильно підживлювати полуницю

Готовий розчин використовують для поливу рослин. Приблизна норма становить близько 500 мілілітрів на один кущ.