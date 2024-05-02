Як виростити велику полуницю без постійних підживлень: три секрети
Під час вирощування полуниці на грядці важливо враховувати низку аспектів, щоб забезпечити якісний врожай та зберегти здоровий стан рослини. Одним із найважливіших аспектів є термін, протягом якого рекомендується вирощувати полуницю на одному місці. Про ці та інші секрети вирощування полуниці без постійних підживлень та обробок пише «Флористікс».
Коли варто міняти місце посадки полуниці
З кожним роком на грядці полуниці накопичуються шкідники та спори грибкових захворювань, що можуть негативно впливати на якість рослин та урожаю. Тому важливо дотримуватися першого та найголовнішого правила – не вирощуйте полуницю на одному місці більше 2-3 років.
Підживлення полуниці
Щоб забезпечити рослинам необхідне живлення та здоровий ріст, рекомендується провести підживлення. Багато хто рекомендує вносити добрива щонайменше 4 рази: навесні, до цвітіння, потім під час цвітіння, під час плодоношення та після плодоношення.
Щоб цього уникнути, можна розсипати по грядці перед посадкою саджанців перегною або компосту чи розпорошити одну склянку попелу на 1 м² і перекопати землю з цими добривами. Такого підживлення буде достатньо для гарного плодоношення протягом 2-3 років, оскільки полуниця не потребує великих доз поживних речовин.
Як підготувати полуницю до зими
Також для успішного врожаю важливим є процес підготовки полуниці до зимування. Для цього рекомендується внести в ґрунт перед настанням морозів суперфосфат та підгорнути коріння, що випирає з землі.