Щоб забезпечити рослинам необхідне живлення та здоровий ріст, рекомендується провести підживлення

Під час вирощування полуниці на грядці важливо враховувати низку аспектів, щоб забезпечити якісний врожай та зберегти здоровий стан рослини. Одним із найважливіших аспектів є термін, протягом якого рекомендується вирощувати полуницю на одному місці. Про ці та інші секрети вирощування полуниці без постійних підживлень та обробок пише «Флористікс».

Коли варто міняти місце посадки полуниці

З кожним роком на грядці полуниці накопичуються шкідники та спори грибкових захворювань, що можуть негативно впливати на якість рослин та урожаю. Тому важливо дотримуватися першого та найголовнішого правила – не вирощуйте полуницю на одному місці більше 2-3 років.

Підживлення полуниці

Щоб забезпечити рослинам необхідне живлення та здоровий ріст, рекомендується провести підживлення. Багато хто рекомендує вносити добрива щонайменше 4 рази: навесні, до цвітіння, потім під час цвітіння, під час плодоношення та після плодоношення.

Щоб цього уникнути, можна розсипати по грядці перед посадкою саджанців перегною або компосту чи розпорошити одну склянку попелу на 1 м² і перекопати землю з цими добривами. Такого підживлення буде достатньо для гарного плодоношення протягом 2-3 років, оскільки полуниця не потребує великих доз поживних речовин.

Як підготувати полуницю до зими

Також для успішного врожаю важливим є процес підготовки полуниці до зимування. Для цього рекомендується внести в ґрунт перед настанням морозів суперфосфат та підгорнути коріння, що випирає з землі.