З органічних добрив для травневого підживлення полуниці зазвичай використовують попіл

Щедрий врожай соковитої, ароматної і солодкої полуниці – чи не найочікуваніша подія першої половини дачного сезону. Саме з полуниці стартує основний збір ягід. Щоб врожай не розчарував, навесні та влітку потрібно подбати про правильний догляд, про який розповідає «Зелена садиба».

Підживлення полуниці весною потрібні не завжди

Полуницю варто підживлювати тоді, коли це справді необхідно. Якщо ви правильно доглядаєте за полуницею протягом року і виконуєте всі рекомендації по покращенню ґрунту, відновленню родючості, мульчуванню, вчасному внесенню органіки чи добрив восени, навесні про підживлення можна забути. Підживлення для полуниці весною потрібні лише у випадку, коли ґрунт виснажений, грядки – недоглянуті, є нестача поживних речовин.

Головні правила підживлення полуниці навесні:

1. Не перегодовувати кущики і слідкувати за вчасною компенсацією нестачі поживних елементів. При цьому недогодовування для полуниці краще надлишку добрив, адже останнє позначається не на кількості ягід, а в першу чергу на їх користі, смаку, транспортабельності та здоров’ї рослин.

2. Завжди враховувати особливості сорту та різновиду полуниці: ремонтантні та звичайні садові сорти потребують іншого підходу, хоч і схожі за принципами підживлення.

3. Не намагатися компенсувати підживленням відсутність іншого догляду.

4. Підживлення доречне лише з другого, а часто – аж з третього року вирощування полуниці: щойно висадженим кущикам, що вкорінюються і ростуть, вистачає ресурсів якісно підготовленої грядки.

5. Вносити добрива потрібно лише при температурі ґрунту вище +9°C, ввечері або в пасмурну погоду, по попередньо зволоженій грядці (бажано провести полив за добу до підживлення при відсутності регулярних опадів).

Чим підживити полуницю навесні

Більшість садівників використовують принцип роздільного живлення:

1 етап – внесення азотних добрив на початку росту полуниці;

2 етап – внесення фосфору та калію до початку цвітіння.

Саме тут і проявляється різниця у підживленні звичайної та ремонтної полуниці, адже плодоносять вони в різні терміни.

У вирощуванні полуниці, як і в садівництві загалом, дотримуються двох підходів: традиційного з використанням мінеральних добрив та органічного. Ці два підходи не взаємовиключні: навіть якщо ви покладається на науку і сучасні препарати, додаткові підживлення органікою не нашкодять кущикам, а в таких методах, як мульчування та покращення ґрунту без органічних добрив не обійтися зовсім. У свою чергу, за ознак нестачі конкретних елементів задовольнити потребу в них часто можливо лише мінеральними добривами або мікродобривами.

Навесні, особливо за недостатньої кількості опадів, для полуничних грядок бажано застосовувати метод розчинення добрив в воді. На відміну від осені, внесення добрив у сухому вигляді в ґрунт менш ефективне, хоча за умови вибору швидкорозчинних препаратів чи хелатної форми та великих насаджень може спростити завдання. У випадку, коли добрива все ж вносяться в ґрунт, потрібно в наступні 2 тижні захистити полуницю від посухи і забезпечити стабільну (але не надлишкову) вологість землі.

Вода для підживлення полуниці повинна бути теплою, відстояною (не жорсткою). Переконайтеся, що її температура не нижча за температуру ґрунту.

Весняне азотне підживлення для полуниці

На початку росту, після завершення всіх процедур ранньою весною (зняття укриття, обрізка, розпушення грунту, відновлення мульчі) кущики полуниці активно нарощують зелену масу і потребують в першу чергу азотних добрив. Якщо грунт виснажений, бідний, азотне підживлення полуниці весною доведеться проводити обов’язково. Орієнтуватися ліпше не на певні терміни, а на стан самих рослин. Найкращий час для внесення азотних добрив – коли кущики почнуть активно нарощувати листя.

При традиційному підході для полуниці використовують сечовину (або інші швидкорозчинні азотні добрива, наприклад, аміачну селітру). Стандартна концентрація робочих розчинів – 1 ст. ложка добрива на 10 л води.

В органічному землеробстві є чимало альтернатив азотним мінеральним добривам:

зелені добрива (з кропиви, осоту і т.д.), які розчиняють в пропорції 1 л настою на 1 відро води;

настій гною, компосту, пташиного посліду (пропорція – 1 кг на 1 відро води з розведенням 1 л на відро води для поливу);

використання готових концентратів чи гумінових добрив згідно з рекомендацією виробника.

Норма використання живильного розчину для полуниці – близько 1 відра на 10-20 кущиків.

Травневе фосфорно-калійне підживлення

З середини травня і до початку цвітіння кущикам потрібне додаткове джерело фосфору та калію. Ці два макроелементи – ключові для цвітіння та зав’язування ягід, їх розвитку та смаку.

З мінеральних добрив для полуниці традиційно використовують комбінацію суперфосфату та сірчанокислого калію. Робочий розчин для підживлення готують, розчиняючи по 1 ч. л. добрив у теплій воді (на 1 відро води та на 1 м² насаджень). При нормальному рості листя та відсутності ознак дефіциту фосфору, можна вносити лише калійні препарати.

З органічних добрив для травневого підживлення полуниці зазвичай використовують попіл, який, окрім фосфору та калію, містить ще й близько 34 мікроелементів та діє як комплексне добриво. Попіл можна вносити як у вигляді настою (1 склянка на 1 л окропу та на 1 відро води), так і розсипаючи попід кущики по поверхні ґрунту (близько 0,5 л на кожний кущик).

Підживлення полуниці весною по листу

Як і для овочів та інших ягідних культур, для поліпшення врожайності полуниці часто використовують метод внесення добрив по листу – обприскування живильними розчинами малої концентрації. Для листяного підживлення використовують або настій попелу (комбінуючи його живильну функцію з захисною), або хелатні та мікродобрива.