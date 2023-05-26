Після цвітіння малині потрібен калій та трохи фосфору

Кожному городнику корисно знати, як доглядати малину після цвітіння, щоб урожай був рясним, а ягода – великою і солодкою. Три поради, який догляд необхідний малині в червні, розповідає Ukr.Media.

Малина є дуже вологолюбною рослиною, тому полив має бути регулярним. Від цього залежить врожай. Не допускайте посухи та поливайте малину за потребою.

Після цвітіння важливо захистити кущі від шкідників, які згубно впливають на кількість та якість урожаю. Використовуйте будь-який доступний біопрепарат проти кліщів та малинових довгоносиків.

Якщо ви помітите жовте листя на малині, то, швидше за все, у неї нестача заліза. Поповнити його можна, наприклад, залізним купоросом (1 ч. л. на 10 л води – кореневе підживлення і листом). Після цвітіння малині потрібен калій та трохи фосфору. Підгодувати можна гуматом калію за вказівкою на упаковці.