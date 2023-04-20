Якщо на коренях ваших саджанців землі мало, пагони краще вкоротити до 10-15 см

Садівники найчастіше оновлюють малинники восени, аби наступного сезону вже мати врожай. Проте можна це робити і навесні, якщо восени у вас немає часу. Щоб надалі бути з гарним врожаєм, посадку необхідно зробити правильно. А у цьому допоможуть 5 порад від «Флорист-Х».

1. Вирийте борозну.

Як покращити ґрунт у малиннику? Поганий ґрунт найкраще замінити. Для цього потрібно вибрати з борозни, в яку ви плануєте висадити кущі, шар землі завтовшки півтора-два штихи лопати. Малина має горизонтальну кореневу систему, яка бере вологу і живлення тільки з верхнього шару ґрунту, і заміни ґрунту на вказану глибину буде цілком достатньо.

2. Підготуйте дренажний шар.

На дно виритого котловану укладіть дренаж з великих гілок, які будуть утримувати вологу. Можна використовувати навіть порізані на товсті диски-пеньки. Потім секатором наріжте тонших гілок, укладіть їх у борозну і гарненько придавіть, щоб вони не стирчали. Зверху на гілки укладіть солому, яка теж затримуватиме вологу під корінням.

Можна закладати в дренаж навіть органіку, що підгнила: поступово розкладаючись, вона буде приваблювати черв'яків і з їхньою допомогою постачати малину азотом та іншими поживними речовинами. Якщо соломи у вас немає, замініть її сухостоєм або свіжоскошеною травою.

3. Замініть ґрунт та внесіть добрива.

Тепер потрібно замінити вийнятий ґрунт родючою сумішшю. Це може бути чистий перегній або перегній навпіл з вийнятим ґрунтом – все залежить від якості вашого ґрунту. Потім слід внести в ґрунт трав'яний або деревний попіл – добриво, в якому є всі елементи, крім азоту, який малина отримуватиме з соломи. Попіл потрібно добре перемішати з землею. Таким чином ви не тільки заміните бідний ґрунт на родючий, але й закладете в нього всі необхідні рослині елементи, що напевно прискорить плодоношення і зробить ягоду більшою, ароматнішою та солодшою.

4. Посадіть і, якщо потрібно, вкоротіть малину.

Якщо на коренях ваших саджанців землі мало, пагони краще вкоротити до 10-15 см, щоб рослини витрачали сили в першу чергу на адаптацію і розвиток кореневої системи. Урожай цього сезону ви з малини не знімете, зате вона дасть рясну і міцну нову порость, яка плодоноситиме наступного року.

Глибоко саджанці не закопуйте, тому що в малини поверхнева коренева система і потім її варто замульчувати соломою. Якщо ви не плануєте мульчувати поверхню, саджайте кущі глибше. Після посадки і мульчування рясно полийте малину, щоб з ґрунту вийшло повітря і він щільніше приліг до коріння. Через те, що на коренях саджанців було багато землі, вони зовсім не зазнали стресу.

5. Забезпечте необхідний догляд малини.

Надалі потрібно добре поливати малину, підживлювати, обробляти від грибків і стежити, щоб у ній не заводилися шкідники. Малина дуже любить вологу, але водночас може болісно реагувати на перезволоження, тому ми й робимо під малинником такий серйозний дренаж.

Щоб мінімізувати трудовитрати при поливанні, можна зробити вздовж ряду канаву і прокласти в цей жолоб крапельну стрічку. Якщо ви поливаєте малину з відра, воду теж краще лити в канаву, а не під коріння.

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