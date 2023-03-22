Якщо ви не користуєтеся хімією на ділянці, то підживлюйте органікою

Всі поживні речовини кущ малини забирає з ґрунту за перші 2 роки після посадки. Потім рік за роком без підгодівлі кущ починає слабшати, врожайність знижується. Часто малина дає поросль далеко від материнського куща, щоб отримати можливість рости на більш родючому ґрунті. Тому так важлива перше весняне підживлення малини. Саме весною пагони набираються сил і готуються до плодоношення, розповідає Kvitka.Info.

Підживлення азотом

Навесні особливо важливі азотні добрива й підгодівлі. Саме азот сприяє нарощуванню зеленої маси. Та якщо в малину внести забагато добрив, то пагони виростуть товстими, покриються соковитими і великими листками, але можуть взагалі не зацвісти або дати мало дрібної ягоди. Тому азотні добрива потрібно вносити лише один раз, не перевищуючи дозування. Період внесення розтягнутий: з моменту танення снігу і до повного розпускання листя. Переважно це березень, якщо немає снігу.

На бідних глинистих і піщаних ґрунтах малина розвивається гірше, тому можна зробити два азотні підживлення з інтервалом в 2 тижні. Орієнтуйтеся на стан малини. Якщо вона після першого підживлення пішла в ріст, листя зелене і соковите, пагони сильні, то більше підживляти не потрібно.

Розкидати мінеральні добрива можна по талому снігу. Вони природним чином розчиняться і підуть до коріння. Краще це робити тоді, коли під малиною стоять калюжі, а сніг залишився невеликими острівцями. Якщо ж вся земля ще вкрита снігом, і ви розсипете добрива поверх нього, то гранули розчиняться в верхньому шарі, але до коріння крізь сніг і лід можуть не пройти. Волога випарується разом азотом з верхнього шару снігу.

Якщо ви сумніваєтеся що до талості снігу чи не встигли то, надійніше вносити підживлення, коли відтанула земля, малина прокинулася і починає випускати листочки. Коріння в цю пору вже активно всмоктує вологу і може засвоїти добрива.

Ремонтантну малину, якщо восени всі пагони були зрізані, підживлювати слід пізніше (у кінці березня – квітні) – до появи першого листя, але чим раніше ви зробите підживлення, тим більше у малини буде часу відповісти на неї активним ростом кущів.

Пам'ятайте головне правило: краще «недогодувати», ніж «перегодувати». Від надлишку добрив в землі збереться висока концентрація солей, вони можуть обпалити коріння, листя почне засихати і обсипатися.

Чим підживляти малину весною

Найпоширеніші добрива, що містять азот, – це карбамід (сечовина) і аміачна селітра. Є ще нітроамофоска, вона містить відразу три макроелементи в рівних пропорціях: азот, фосфор і калій. Якщо будете вносити її, то дозування фосфору і калію в літніх і осінніх підгодівлі доведеться зменшити.

Карбамід або сечовина – найпоширеніше азотне добриво. Норми внесення азотних мінеральних добрив на 1 м2: сечовина (карбамід) – 15-20 г; аміачна селітра – 10-15 г; нітроамофоска – 20-30 г. В одній столовій ложці без верху міститься приблизно 10 г гранульованого добрива. Вам потрібно вибрати тільки одне з трьох цих добрив.

Як вносити добрива під малину весною

Мінеральні добрива розсипайте по вологій землі рівномірно, після чого потрібно розпушити ґрунт навколо малини на глибину 5 см, щоб гранули перемішалися з ґрунтом. Якщо земля підсохла, то після підгодівлі обов'язково полийте малину. Сухі гранули не повинні контактувати з корінням.

Ідеальний варіант це розсипати добрива перед самим дощем або зробити рідку підгодівлю: гранули вже названих добрив по тій же нормі розчиніть в 10 л води, розподіліть розчин на 1 м², зверху полийте чистою водою, щоб азот пішов до коріння, а не випарувався з поверхні.

Органічне підживлення малини

Якщо ви не користуєтеся хімією на ділянці, то підживлюйте органікою – це компост, перегнилий гній, настої коров'яку, кінського гною, пташиного посліду, бур'янів або тільки кропиви, а також сидерати. Цими добривами так само, як і мінеральними, малину не можна перегодувати.

Неможливо визначити точне дозування органічних добрив. Навіть те саме добриво, наприклад, компост у різних господарів відрізняється набором поживних речовин і їх концентрацією. Органіка збагачує землю калієм, фосфором, мікроелементами в різних пропорціях, але найбільше в ній азоту. Але є перевірені часом норми, які садівники вносять під малину і отримують хороший врожай.

Перегній, що пролежав на ділянці рік і більше. Розсипте 1 відро на 1 м2 і перемішайте з землею. Свіжий гній для цих цілей категорично не підходить. У теплу пору року він перегниває, при цьому виділяє велику кількість тепла і може спалити коріння, крім того, привертає шкідників, що живуть в землі.

Настій коров'яку або кінського гною. Заповніть органікою відро на 1/3, долийте до верху водою, накрийте кришкою, поставте на бродіння в тепле місце. Щодня відкривайте і перемішуйте. Через 5-7 днів розведіть рідину водою 1:10 і полийте малину – 1 відро на 1 м2.

Настій пташиного посліду робиться, як і попередній, але перебродилу масу розведіть 1:20. Норма поливу та ж.

Настій бур'янів або кропиви. Візьміть тільки соковиті частини рослин, подрібніть, наповніть ємність і залийте водою. Поставте на бродіння, періодично помішуйте. Через 7-10 днів розведіть масу водою 1:5 і полийте малину в розрахунку відро на 1 м2.

Сидерати здатні взагалі звільнити вас від підгодівлі. Весною в міжряддях посійте бобові: люпин, конюшину, горох. Ці рослини здатні притягувати до верхніх шарів ґрунту азот, а внесення їх зеленої маси в ґрунт прирівнюють до удобрення перегноєм або гноєм. Коли на сидераті з'являться бутони, скосіть їх і покладіть в міжряддя. Вони перегниватимуть і збагачуватимуть землю макро- і мікродобривами.

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